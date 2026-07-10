भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज़ के चौथे मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित ग्लॉस्टरशायर क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर ही 159 रन बनाते हुए मैच जीत लिया।