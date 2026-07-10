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ENG vs IND: इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में भारत को 9 विकेट से हराया, सीरीज़ की अपने नाम

England vs India 4th T20I: इंग्लैंड ने 5 टी20 मैचों की सीरीज़ के चौथे मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है।
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भारत

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Tanay Mishra

Jul 10, 2026

ENG wins against IND

इंग्लैंड ने भारत को चौथे टी20 मैच में हराया (Photo - ECB)

भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज़ के चौथे मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित ग्लॉस्टरशायर क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर ही 159 रन बनाते हुए मैच जीत लिया।

फिल साल्ट और हैरी ब्रूक की शानदार पार्टनरशिप

इंग्लैंड ने जोस बटलर (Jos Buttler) के रूप में पहला विकेट सिर्फ 13 रन पर ही गंवा दिया। हालांकि इसके बाद फिल साल्ट (Phil Salt) और हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने शानदार पार्टनरशिप की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 146 रन जोड़े। साल्ट ने 42 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 59 रन की नाबाद पारी खेली और ब्रूक ने 35 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 79 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों के आगे भारतीय गेंदबाजी फ्लॉप हो गई।

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Updated on:

10 Jul 2026 01:17 am

Published on:

10 Jul 2026 01:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs IND: इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में भारत को 9 विकेट से हराया, सीरीज़ की अपने नाम

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