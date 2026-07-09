ZIM vs BAN: बेन करन का जोरदार शतक, जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को दिया 248 रन का लक्ष्य

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट और बेन करन पारी की शुरुआत करने उतरे थे। टीम को पहला झटका शून्य पर लगा, जब बेनेट बिना खाता खोले तस्कीन अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए। इनोसेंट काइया के रूप में दूसरा विकेट 8 और क्रेग इरविन के रूप में टीम को तीसरा झटका 32 के स्कोर पर लगा। काइया 4 और इरविन 9 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे विकेट के लिए वेस्ले माधेवेरे (15) के साथ करन ने 34 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 66 तक पहुंचाया।