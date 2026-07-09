9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ZIM vs BAN: बेन करन का जोरदार शतक, जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को दिया 248 रन का लक्ष्य

पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए बेन करन, अंत तक नाबाद रहे और 135 गेंदों पर 9 चौके लगाते हुए 111 रन बनाकर लौटे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 09, 2026

ZIM vs BAN

बेन करन ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक लगाया है (photo - cricinfo)

Zimbabwe vs Bangladesh, 2nd ODI: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला खेला जा रहा है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे इस मैच में जिम्बाब्वे ने सलामी बल्लेबाज बेन करन की शतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा हैं। जिम्बाब्वे इस सीरीज का पहला मुक़ाबला जीत चुका है। ऐसे में सीरीज बचाने के लिए बांग्लादेश को इस लक्ष्य को हर हाल में पाना होगा।

जिम्बाब्वे की शानदार बल्लेबाजी

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट और बेन करन पारी की शुरुआत करने उतरे थे। टीम को पहला झटका शून्य पर लगा, जब बेनेट बिना खाता खोले तस्कीन अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए। इनोसेंट काइया के रूप में दूसरा विकेट 8 और क्रेग इरविन के रूप में टीम को तीसरा झटका 32 के स्कोर पर लगा। काइया 4 और इरविन 9 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे विकेट के लिए वेस्ले माधेवेरे (15) के साथ करन ने 34 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 66 तक पहुंचाया।

सिकंदर रजा ने मुश्किल से उभारा

66 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी जिम्बाब्वे को करन ने अनुभवी सिकंदर रजा के साथ मिलकर संभाला और पांचवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 134 तक पहुंचाया। रजा 53 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए। छठा विकेट भी 148 के स्कोर पर गिर गया, जब माडाने 4 रन बनाकर आउट हुए।

तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज ने झटके विकेट

इसके बाद करन और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ब्रैड इवांस ने जिम्बाब्वे को कोई झटका नहीं लगने दिया और टीम का स्कोर 247 रन तक पहुंचा दिया। पारी की शुरुआत करने आए बेन करन, अंत तक नाबाद रहे और 135 गेंदों पर 9 चौके लगाते हुए 111 रन बनाकर लौटे। इवांस ने विस्फोटक अर्धशतक लगाया। वह 38 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज ने 2-2, जबकि नाहिद राणा और रिशाद हुसैन ने 1-1 विकेट लिया।

वर्ल्ड कप जिताने वाले संजू सैमसन को ही टीम से निकाला, फैसले से नाखुश आर अश्विन ने BCCI को घेरा, बोले- यह बिल्कुल नाइंसाफी है

ये भी पढ़ें
R Ashwin on Sanju Samson dropped, India vs Zimbabwe T20 squad 2026, Sanju Samson World Cup player of the tournament,

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 05:32 pm

Published on:

09 Jul 2026 05:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ZIM vs BAN: बेन करन का जोरदार शतक, जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को दिया 248 रन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वर्ल्ड कप जिताने वाले संजू सैमसन को ही टीम से निकाला, फैसले से नाखुश आर अश्विन ने BCCI को घेरा, बोले- यह बिल्कुल नाइंसाफी है

R Ashwin on Sanju Samson dropped, India vs Zimbabwe T20 squad 2026, Sanju Samson World Cup player of the tournament,
क्रिकेट

IND vs ENG, One-off Test: भारत और इंग्लैंड के बीच ज्यादार मैच हुए हैं ड्रा, कल से लॉर्ड्स में खेला जाएगा ऐतिहासिक मैच, देखें रिकॉर्ड

India vs England Test Match
क्रिकेट

आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर सचिन तेंदुलकर ने अनोखे अंदाज़ में दी सौरव गांगुली को बधाई, ‘दादा’ ने दिया ये जवाब

Mustafizur Rahman row
क्रिकेट

Ben Stokes Retirement Controversy: संन्यास के वीडियो से नाखुश बेन स्टोक्स, ICC की आपत्ति पर दो शब्दों में दिया करारा जवाब

Ben Stokes retirement controversy, ICC probes ECB dressing room video, Ben Stokes sack him post, Ben Stokes retirement Trent Bridge Test,
क्रिकेट

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन

Abhishek Sharma personality rights case
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.