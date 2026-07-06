6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ZIM vs BAN: ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराने वाली बांग्लादेश नहीं चेज़ कर पाई 142 का लक्ष्य, जिम्बाब्वे ने 25 रन से हराया

ऑस्ट्रेलिया को घरेलू सीरीज में हराने वाली बांग्लादेश जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में हार गई है। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36.4 ओवर में 141 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 33.1 ओवर में 116 रन पर सिमट गई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 06, 2026

ZIM vs BAN

'लो स्कोरिंग' मैच में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 25 रन से हराया (photo - IANS)

Zimbabwe vs Bangladesh, 1st ODI: जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में 25 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। सोमवार को हरारे में खेले गए मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम महज 36.4 ओवरों में 141 रन पर सिमट गई। इस टीम को 36 के स्कोर पर बेन करन (18) के रूप में पहला झटका लगा। इसी स्कोर पर ब्रायन बेनेट (17) भी चलते बने।

जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी लड़खड़ाई

7 ओवरों में दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवाने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि टीम ने 70 के स्कोर तक अपने 8 विकेट खो दिए थे। यहां से रिचर्ड नगारवा ने न्यूमैन न्याम्हुरी के साथ 9वें विकेट के लिए 81 गेंदों में 63 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचा दिया।

नाहिद राणा ने झटके छह विकेट

न्यूमैन न्याम्हुरी ने 5 चौकों के साथ 33 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान रिचर्ड नगारवा ने 27 रन जुटाए। इनके अलावा, इनोसेंट काइया ने 26 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश की तरफ से नाहिद राणा ने 10 ओवरों में 21 रन देकर 6 विकेट निकाले। इनके अलावा, तस्कीन अहमद ने 2 विकेट हासिल किए। एक विकेट मेहदी हसन के हाथ लगा।

बांग्लादेशी की टीम 116 पर सिमटी

इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 33.1 ओवरों में 116 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 17 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे। यहां से तौहीद हिरदॉय ने नुरुल हसन के साथ चौथे विकेट के लिए 88 गेंदों में 49 रन की साझेदारी करते हुए बांग्लादेश को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम बिखर गई।

रिचर्ड नगारवा और ब्रेड इवांस की घातक गेंदबाजी

तौहीद 1 चौके के साथ 25 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नुरुल ने 44 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 31 रन की पारी खेली। कप्तान मेहदी हसन ने 10 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका। मेजबान टीम की तरफ से रिचर्ड नगारवा और ब्रेड इवांस ने 3-3 विकेट निकाले। ब्लेसिंग मुजरबानी और न्यूमैन न्याम्हुरी ने 1-1 शिकार किया।

जिम्ब्बावे ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच पारी और 85 रन से अपने नाम किया था। अब वनडे सीरीज के शेष मुकाबले 9 और 11 जुलाई को इसी मैदान पर खेले जाने हैं, जिसके बाद 15-19 जुलाई के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज का आयोजन होगा।

Women’s T20 World Cup Final लॉडर्स में 28 से ज्‍यादा दर्शकों ने देखा, नहीं टूट सका महिला विश्व कप 2025 का रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
Women’s T20 World Cup Final

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 09:43 pm

Published on:

06 Jul 2026 09:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ZIM vs BAN: ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराने वाली बांग्लादेश नहीं चेज़ कर पाई 142 का लक्ष्य, जिम्बाब्वे ने 25 रन से हराया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG ODI: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बदलाव, नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे भारतीय टीम में शामिल

T20 world cup 2026
क्रिकेट

IND vs ZIM T20: ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, संजू सैमसन की टीम से छुट्टी, रिंकू सिंह की वापसी हुई

sanju samson and gautam gambhir
क्रिकेट

T20 World Cup Final लॉडर्स में 28 दर्शकों ने देखा, नहीं टूट सका महिला विश्व कप 2025 का रिकॉर्ड

Women’s T20 World Cup Final
क्रिकेट

ENG vs IND: अगर तीसरे टी20 में हारे तो श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ेगा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऋषभ पंत और शुभमन गिल से भी खराब है कप्तानी रिकॉर्ड

Shreyas Iyer captaincy record, India vs England 2nd T20I, Shreyas Iyer worst record, Punjab Kings IPL 2026,
क्रिकेट

दिमंथा महाविथान की सेंचुरी के दम पर जीता श्रीलंका, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की 87 रन की पारी गई बेकार

SL U19 vs IND U19 2nd unofficial ODI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.