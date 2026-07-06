6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women’s T20 World Cup Final लॉडर्स में 28 से ज्‍यादा दर्शकों ने देखा, नहीं टूट सका महिला विश्व कप 2025 का रिकॉर्ड

Women’s T20 World Cup Final: लंदन के लॉर्ड्स में जहां ऑस्‍ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वां टी20 वर्ल्‍ड कप खिताब जीता है, तो वहीं, इस मैच ने 28 से ज्‍यादा दर्शक जुटाकर इंग्‍लैंड में महिला मैच में सबसे ज्‍यादा दर्शक जुटाने का रिकॉर्ड भी बना लिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 06, 2026

Women’s T20 World Cup Final

विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप के फाइनल के दौरान लॉर्ड्स का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

ICC Women’s T20 World Cup Final: लंदन में लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वां टी20 वर्ल्‍ड कप खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले के दौरान लॉर्ड्स में 28 से ज्‍यादा दर्शक पहुंचे। यह पहली बार है, जब इंग्‍लैंड में विमेंस का मैच देखने इतने दर्शक पहुंचे हैं। भले इंग्‍लैंड में ये सबसे ज्‍यादा हैं, लेकिन भारत में खेले गए 2025 विमेंस वनडे वर्ल्‍ड कप का रिकॉर्ड नहीं टूट सका है।

इंग्‍लैंड महिलाओं का मैच देखने पहले बार जुटे इतने दर्शक

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेले गए आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के फाइनल को कुल 28,887 लोगों ने लॉर्ड्स के मैदान पर देखा है। इंग्‍लैंड में किसी भी मैदान पर यह दर्शकों का सबसे ज्‍यादा आंकड़ा है, जब उन्‍होंने इतनी बड़ी संख्‍या महिलाओं का मैच देखने के लिए पहुंचे हैं।

विमेंस वनडे वर्ल्‍ड 2025 का रिकॉर्ड कायम

विमेंस वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 का फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्‍टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत के साथ खिताब पर कब्‍जा जमाया था। उस मैच को देखने के लिए डीवाई पाटिल स्‍टेडियम में 39,555 दर्शक जुटे थे। वह रिकॉर्ड अभी भी कायम है।

मालामाल ऑस्ट्रेलियाई तो इंग्लैंड पर भी हुई धनवर्षा

आईसीसी ने विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की कुल प्राइज मनी में इस बार 10 प्रतिशत इजाफा किया था। प्राइज मनी को 87,64,615 डॉलर रखा गया था, जो भारतीय रुपये में तकरीबन 83.41 करोड़ है। 7वीं बार टी20 वर्ल्‍ड कप की ट्रॉफी उठाने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम को 23,40,000 डॉलर की प्राइज मनी से नवाजा गया, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 22.27 करोड़ है। वहीं, उपविजेता इंग्लैंड को 11,70,000 डॉलर की प्राइज मनी दी गई, जो भारतीय करेंसी के अनुसार, 11.13 करोड़ रुपये है।

भारतीय टीम को मिले करीब सवा तीन करोड़

भले ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही, लेकिन हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने भी इस टी20 वर्ल्‍ड कप में करोड़ों की कमाई की। भारतीय टीम को तकरीबन 2.35 करोड़ रुपये टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मिले हैं, जबकि ग्रुप स्टेज में तीन मैच जीतने के लिए भारत को 88.94 लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी 3.23 करोड़ रुपये की प्राइज मनी भारतीय टीम को मिले हैं।

IND vs ENG ODI सीरीज से पहले इंग्लैंड पहुंचे रोहित शर्मा, शुरू की नेट प्रैक्टिस, देखें वायरल Video

ये भी पढ़ें
Rohit Sharma starts practice for IND vs ENG ODIs

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

06 Jul 2026 07:01 pm

Published on:

06 Jul 2026 07:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s T20 World Cup Final लॉडर्स में 28 से ज्‍यादा दर्शकों ने देखा, नहीं टूट सका महिला विश्व कप 2025 का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs ZIM T20: ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, संजू सैमसन की टीम से छुट्टी, रिंकू सिंह की वापसी हुई

sanju samson and gautam gambhir
क्रिकेट

ENG vs IND: अगर तीसरे टी20 में हारे तो श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ेगा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऋषभ पंत और शुभमन गिल से भी खराब है कप्तानी रिकॉर्ड

Shreyas Iyer captaincy record, India vs England 2nd T20I, Shreyas Iyer worst record, Punjab Kings IPL 2026,
क्रिकेट

दिमंथा महाविथान की सेंचुरी के दम पर जीता श्रीलंका, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की 87 रन की पारी गई बेकार

SL U19 vs IND U19 2nd unofficial ODI
क्रिकेट

‘वही पुरानी गलती फिर दोहरा रही है टीम इंडिया…’, Sanju Samson को बाहर करने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान, मैनेजमेंट को दी सलाह

Mohammad Kaif statement, Sanju Samson dropped, India vs England 2nd T20 2026, Old Trafford Manchester
क्रिकेट

IND vs ENG ODI सीरीज से पहले इंग्लैंड पहुंचे रोहित शर्मा, शुरू की नेट प्रैक्टिस, देखें वायरल Video

Rohit Sharma starts practice for IND vs ENG ODIs
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.