T20 Ranking: टी20 वर्ल्ड कप में कूटे 238 रन, महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में ‘नंबर-1’ बनीं बेथ मूनी

दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मारिजैन कप्प ने टॉप-10 में जगह बनाई। टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वह चार पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज किम गार्थ ने भी शानदार छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के सफल टाइटल रन में अहम भूमिका निभाने के बाद वह 15वें स्थान पर पहुंच गईं। वहीं, इंग्लैंड की फ्रेया कैंप ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी विमेंस टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 31 पायदान की छलांग लगाई और 27वें नंबर पर पहुंच गईं। ऑलराउंडर रैंकिंग में, ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की जगह लेकर छठे स्थान पर पहुंच गईं।