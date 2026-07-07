Shapoor Zadran Death: 38 की उम्र में जिस बीमारी से चली गई अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर की जान, क्या हैं इसके शुरुआती लक्षण?

बता दें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य वायरल संक्रमण जैसे लग सकते हैं। लगातार तेज बुखार रहना, जो दवाओं से भी ठीक न हो, इसका प्रमुख संकेत माना जाता है। इसके अलावा शरीर पर रैशेज, लिवर और तिल्ली का बढ़ जाना, लिम्फ नोड्स में सूजन, कमजोरी, एनीमिया, चक्कर आना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, त्वचा का पीला पड़ना और पीलिया जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। बीमारी गंभीर होने पर सांस लेने में तकलीफ, दौरे पड़ना, आंखों की रेटिना में रक्तस्राव, बेहोशी और कोमा जैसी जानलेवा स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं।