Packaged Food Side Effects: भ्रामक दावों पर FSSAI का बड़ा एक्शन, फूड कंपनियों को नोटिस जारी, जानें पनीर में क्या मिलाया जाता है और शरीर पर असर

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक, कुछ जगहों पर पनीर में मुनाफा बढ़ाने के लिए असली दूध की जगह दूसरे जानवर का सस्ता दूध मिला दिया जाता है। कई बार वजन और मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च या दूसरी सस्ती डेयरी सामग्री भी मिलाई जाती है। कुछ मामलों में दूध की फैट की जगह वनस्पति तेल (जैसे सोयाबीन ऑयल) का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लागत कम आए। ऐसी मिलावट से पनीर देखने में तो सामान्य लग सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और पोषण दोनों प्रभावित हो सकते हैं।