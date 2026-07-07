Hypocalcemia: होंठों और उंगलियों में झुनझुनी को न करें नजरअंदाज, क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार हो सकती है कैल्शियम की कमी

जब भी हम कैल्शियम का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मजबूत हड्डियों और दांतों की तस्वीर आती है। बेशक यह सच है, लेकिन कैल्शियम का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारा दिल ठीक से धड़के, हमारी नसें (Nerves) दिमाग तक सही सिग्नल पहुंचाएं और हमारी मांसपेशियां (Muscles) बिना किसी दर्द के काम कर सकें, इन सब के लिए खून में कैल्शियम का सही लेवल होना बेहद जरूरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जब हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इंसान की सेहत बिगड़ सकती है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।