4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

दिल की धड़कन बढ़ने के साथ ये 5 लक्षण भी दिखें तो हो सकता है Heart Palpitation, Mayo Clinic से जानिए इसके लक्षण

Heart Palpitation Symptoms: क्या आपका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है? Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NHS के अनुसार जानिए हार्ट पल्पिटेशन (Heart Palpitations) के 5 लक्षण, कारण और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 04, 2026

Heart Palpitations Heart Palpitation Symptoms

दिल की धड़कन तेज होने (Heart Palpitation) के प्रमुख लक्षण और कारण (photo- freepik)

Heart Palpitation: कभी अचानक ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे सीने में हलचल हो रही हो या धड़कन एक पल के लिए रुककर फिर तेज चलने लगी हो? कई बार यह एहसास कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

Mayo Clinic के अनुसार, इस स्थिति को हार्ट पल्पिटेशन (Heart Palpitations) कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी दिल की धड़कन सामान्य से ज्यादा तेज, अनियमित या जोर से महसूस हो सकती है। यह हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में यह दिल या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा कर सकता है।

हार्ट पल्पिटेशन के साथ दिख सकते हैं ये 5 लक्षण

  1. सीने में धड़कन का तेज महसूस होना

सबसे आम लक्षण यही है कि बिना ज्यादा मेहनत किए भी दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे दिल फड़फड़ा रहा हो या धड़कन छूट रही हो।

  1. चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना

अगर दिल की धड़कन अनियमित हो जाए, तो कुछ समय के लिए दिमाग तक रक्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। Cleveland Clinic के अनुसार, ऐसे में चक्कर आना या सिर हल्का लगना महसूस हो सकता है।

  1. सांस फूलना

यदि तेज धड़कन के साथ सांस लेने में परेशानी होने लगे, तो यह ऐसा संकेत हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर यदि यह आराम की स्थिति में भी हो।

  1. सीने में दर्द या दबाव

Mayo Clinic बताता है कि यदि हार्ट पल्पिटेशन के साथ सीने में दर्द, भारीपन या दबाव महसूस हो, तो तुरंत मेडिकल सहायता लेना जरूरी है। यह गंभीर हृदय समस्या का संकेत भी हो सकता है।

  1. बेहोशी या बेहोश होने जैसा महसूस होना

अगर धड़कन बढ़ने के साथ व्यक्ति बेहोश हो जाए या बार-बार ऐसा महसूस करे कि वह गिर सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

आखिर हार्ट पल्पिटेशन क्यों होता है?

NHS के अनुसार, हार्ट पल्पिटेशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें तनाव, चिंता, कैफीन का अधिक सेवन, धूम्रपान, शराब, कुछ दवाएं, हार्मोनल बदलाव, थायरॉयड की समस्या या कुछ मामलों में दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारी शामिल हो सकती है। हालांकि, कई लोगों में इसका कोई गंभीर कारण नहीं मिलता और यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर दिल की धड़कन बार-बार तेज हो रही हो, लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ सीने में दर्द, सांस फूलना, बेहोशी, तेज चक्कर या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर ECG, Holter Monitor या अन्य जांच की सलाह दे सकते हैं।

क्या इसे रोका जा सकता है?

अगर हार्ट पल्पिटेशन तनाव, ज्यादा कैफीन या खराब जीवनशैली से जुड़ा है, तो कुछ आसान बदलाव मदद कर सकते हैं। पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करने की कोशिश करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, कैफीन सीमित मात्रा में लें और नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, हर तेज धड़कन किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती, लेकिन अगर इसके साथ ऊपर बताए गए लक्षण भी दिखें, तो लापरवाही करने के बजाय समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Last Stage Cancer Pain: क्या कैंसर के आखिरी स्टेज में दर्द इतना बढ़ सकता है कि मरीज जीने की उम्मीद छोड़ दे? डॉक्टर से समझिए Palliative Care कितनी जरूरी

ये भी पढ़ें
Cancer Pain, Cancer Last Stage, Palliative Care,

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Jul 2026 12:31 pm

Published on:

04 Jul 2026 12:31 pm

Hindi News / Health / दिल की धड़कन बढ़ने के साथ ये 5 लक्षण भी दिखें तो हो सकता है Heart Palpitation, Mayo Clinic से जानिए इसके लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Menieres-Disease: बैठे-बैठे सिर जोर से घूमना और कान में घंटी बजना? मामूली कमजोरी नहीं, यह इस गंभीर बीमारी का है इशारा!

Menieres disease symptoms ,Ringing in ears causes,Frequent dizziness reasons,
स्वास्थ्य

शरीर में Cancer बनने से पहले क्या होता है? NCI से जानिए कैसे एक सामान्य सेल बदलकर कैंसर सेल बन सकती है

Cancer Cell Formation Normal Cell to Cancer Cell DNA Mutation National Cancer Institute
स्वास्थ्य

गर्दन की अकड़न को न समझें सिर्फ गलत तकिए का असर! Cleveland Clinic से जानें कब Stiff Neck हो सकता है गंभीर संक्रमण का संकेत

Stiff neck causes,When is a stiff neck serious,,Meningitis neck pain symptoms,
स्वास्थ्य

क्या आपका Birthmark सिर्फ एक ब्यूटी मार्क है? ABCDE नियम से जानिए ये स्किन कैंसर खतरा बन सकता है या नहीं

Birthmark and skin cancer, Types of birthmarks , Congenital nevi melanoma risk, When is a birthmark dangerous,
स्वास्थ्य

IVF Invented: 46 साल का हुआ IVF का सफर; जानिए माता-पिता बनने का सपना सच करने वाली इस तकनीक की शुरुआत कैसे हुई

What is IVF,History of IVF treatment,First test tube baby Louise Brown,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.