दिल की धड़कन बढ़ने के साथ ये 5 लक्षण भी दिखें तो हो सकता है Heart Palpitation, Mayo Clinic से जानिए इसके लक्षण

अगर हार्ट पल्पिटेशन तनाव, ज्यादा कैफीन या खराब जीवनशैली से जुड़ा है, तो कुछ आसान बदलाव मदद कर सकते हैं। पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करने की कोशिश करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, कैफीन सीमित मात्रा में लें और नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, हर तेज धड़कन किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती, लेकिन अगर इसके साथ ऊपर बताए गए लक्षण भी दिखें, तो लापरवाही करने के बजाय समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।