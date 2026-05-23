Last Stage Cancer Pain: क्या कैंसर के आखिरी स्टेज में दर्द इतना बढ़ सकता है कि मरीज जीने की उम्मीद छोड़ दे? डॉक्टर से समझिए Palliative Care कितनी जरूरी

डॉक्टर ने बताया कि कई मरीजों को घर पर भी पैलिएटिव केयर दी जा सकती है। इसमें दर्द नियंत्रित करने वाली दवाएं, नर्सिंग सपोर्ट, पोषण संबंधी सलाह और मानसिक सहयोग शामिल हो सकता है। इससे मरीज अपने परिवार के बीच ज्यादा सहज महसूस करता है और अस्पताल के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत भी कम हो सकती है। डॉ. कुमार ने बताया कि कैंसर के अंतिम चरण में सिर्फ शारीरिक इलाज काफी नहीं होता। कई मरीज डिप्रेशन, डर और अकेलेपन से भी जूझते हैं। ऐसे में परिवार का साथ, काउंसलिंग और भावनात्मक सहयोग बेहद जरूरी हो जाता है।