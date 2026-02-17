17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Prevention Tips: भारत में तेजी से बढ़ रहे ये 5 कैंसर… क्या आप भी खतरे में हैं? डॉक्टर से जानिए कारण, लक्षण और बचाव

Cancer Prevention Tips: भारत में कौन-कौन से कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं? ब्रेस्ट, ओरल, सर्वाइकल और लंग कैंसर के कारण, खतरे और बचाव के आसान तरीके जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 17, 2026

Cancer Prevention Tips

Cancer Prevention Tips (Photo- gemini ai)

Cancer Prevention Tips: कैंसर दुनिया की सबसे गंभीर और डरावनी बीमारियों में से एक माना जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। Cancer Research UK के अनुसार, कैंसर के 200 से ज्यादा प्रकार होते हैं, जिन्हें इस आधार पर अलग किया जाता है कि वे किस तरह की कोशिकाओं से शुरू होते हैं।

मुख्य रूप से कैंसर के 5 बड़े प्रकार माने जाते हैं:

कार्सिनोमा - त्वचा या शरीर के अंदरूनी अंगों की सतह से शुरू होता है

सारकोमा - हड्डी, मांसपेशी या अन्य सहायक ऊतकों से शुरू होता है

ल्यूकेमिया - सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर

लिम्फोमा और मायलोमा - इम्यून सिस्टम से जुड़ा कैंसर

ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर - केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा

भारत में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर कौन से हैं?

हाल ही में डॉ जयेश शर्मा, जो 25 साल से ज्यादा अनुभव वाले सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ने बताया कि आज के समय में भारत में कुछ कैंसर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी MHB Bytes पॉडकास्ट में साझा की, जिसका वीडियो उन्होंने अपने Instagram अकाउंट पर भी पोस्ट किया। उनके मुताबिक पहले महिलाओं में सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में। इसके पीछे बदलती जीवनशैली, बढ़ती उम्र और स्तनपान में कमी जैसे कारण माने जा रहे हैं।

भारत में सबसे आम 5 कैंसर

ब्रेस्ट कैंसर- महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उम्र बढ़ना, मोटापा, कम शारीरिक गतिविधि, शराब और पारिवारिक इतिहास जोखिम बढ़ाते हैं। जल्दी जांच और मैमोग्राफी से इसे शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है।

सर्वाइकल कैंसर- अधिकतर HPV संक्रमण के कारण होता है। HPV वैक्सीन और नियमित जांच से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है।

ओरल कैंसर- तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और शराब इसके मुख्य कारण हैं। भारत में यह काफी आम है, लेकिन तंबाकू छोड़कर इसे रोका जा सकता है।

लंग कैंसर- धूम्रपान इसका सबसे बड़ा कारण है। सेकेंड हैंड स्मोक यानी दूसरों के धुएं से भी खतरा बढ़ता है।

कोलन कैंसर- शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। कम फाइबर वाला खाना, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, मोटापा और बैठा-बैठा जीवन इसका कारण बनते हैं।

किन आदतों से बढ़ता है कैंसर का खतरा?

  • तंबाकू का सेवन
  • मोटापा
  • शराब
  • कम शारीरिक गतिविधि
  • गलत खानपान
  • शरीर में लंबे समय तक सूजन

सबसे जरूरी बात

डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर अचानक नहीं होता, बल्कि हमारी जीवनशैली और आदतें इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। समय पर जांच डर नहीं बढ़ाती, बल्कि जीवन बचाने का मौका देती है। इसलिए रोकथाम और जल्दी पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है।

ये भी पढ़ें

Colon Cancer Early Symptoms: अगर शरीर दे रहा है ये 5 संकेत… तो तुरंत कराएं कैंसर की जांच!
स्वास्थ्य
Colon Cancer Early Symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 03:55 pm

Hindi News / Health / Cancer Prevention Tips: भारत में तेजी से बढ़ रहे ये 5 कैंसर… क्या आप भी खतरे में हैं? डॉक्टर से जानिए कारण, लक्षण और बचाव

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Mpox Virus New Strain: शरीर पर दाने या फ्लू? इसे साधारण समझने की गलती पड़ सकती है भारी, तुरंत चेक करें ये लक्षण!

Mpox Virus New Strain
स्वास्थ्य

ORS Danger Side Effects : इलेक्ट्रॉल पीने से मौत के मुंह में पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने चेताया, बोला- ORS पीने वाले ना करें ये गलती

ORS Side Effects, Real Story, A Doctor said A harmless packet of WHO ORS almost killed my patient, ORS Danger Side Effects,
स्वास्थ्य

शरीर का ये अदृश्य अंग है ‘शुगर की फैक्ट्री, क्या यही है डायबिटीज का हाई रिस्क?’

Diabetes Reversal Fatty Liver High Risk of diabetes
Patrika Special News

Pelvic Pain Women Causes: महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं ये दर्द… लेकिन हो सकता है खतरनाक बीमारी का संकेत!

Pelvic Pain Women Causes
स्वास्थ्य

RSV Prevention Tips: सर्दी-जुकाम समझने की गलती न करें! बच्चों की जान ले रहा है यह साइलेंट किलर, 1 लाख मौतें हर साल!

RSV Prevention Tips
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.