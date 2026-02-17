Cancer Prevention Tips: भारत में तेजी से बढ़ रहे ये 5 कैंसर… क्या आप भी खतरे में हैं? डॉक्टर से जानिए कारण, लक्षण और बचाव

हाल ही में डॉ जयेश शर्मा, जो 25 साल से ज्यादा अनुभव वाले सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ने बताया कि आज के समय में भारत में कुछ कैंसर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी MHB Bytes पॉडकास्ट में साझा की, जिसका वीडियो उन्होंने अपने Instagram अकाउंट पर भी पोस्ट किया। उनके मुताबिक पहले महिलाओं में सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में। इसके पीछे बदलती जीवनशैली, बढ़ती उम्र और स्तनपान में कमी जैसे कारण माने जा रहे हैं।