Cancer Vaccine: कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने तैयार की हर ट्यूमर के लिए अलग वैक्सीन

Cancer Vaccine: भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इलाज की बढ़ती लागत लोगों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। इसी बीच माउंट साइनाई के आइकान स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों की एक नई समीक्षा बताती है कि कैंसर वैक्सीन पर सालों से चल रहा रिसर्च अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। यह समीक्षा Cell Reports Medicine जर्नल में प्रकाशित हुई है और इसमें बताया गया है कि आधुनिक तकनीक के कारण कैंसर वैक्सीन अब पहले से ज्यादा सटीक, व्यक्तिगत और असरदार बनती जा रही हैं।