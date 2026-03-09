GLP-1 Drugs and Addiction: डायबिटीज की दवाएं अब नशे की लत भी कर सकती हैं कम, रिसर्च में बड़ा खुलासा

विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण इन दवाओं का दिमाग पर पड़ने वाला असर हो सकता है। दिल्ली के डॉक्टर Anoop Misra के अनुसार ये दवाएं दिमाग के उस हिस्से पर असर डालती हैं जिसे रिवार्ड सिस्टम कहा जाता है। यही सिस्टम तय करता है कि हमें किस चीज से खुशी या संतुष्टि मिलती है। जब यह सिस्टम प्रभावित होता है तो व्यक्ति की क्रेविंग यानी किसी चीज की तीव्र इच्छा कम हो सकती है। यही वजह है कि कुछ मरीजों ने बताया कि इन इंजेक्शन लेने के बाद उन्हें जंक फूड, शराब या सिगरेट की इच्छा कम होने लगी।