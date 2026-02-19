Ozempic Side Effects: डायबिटीज की दवा से पिघल रही है चर्बी? जानिए क्यों लोग जानलेवा साइड इफेक्ट्स को भी कर रहे हैं इग्नोर!

रिसर्चर्स ने लोगों के असली अनुभव समझने के लिए ऑनलाइन मरीजों के रिव्यू पढ़े। उन्होंने देखा कि अगर लोगों को अच्छा वजन कम होता दिखा या खाने की क्रेविंग कम हुई, तो वे साइड इफेक्ट्स को सहने के लिए भी तैयार थे। करीब 67% लोगों ने बताया कि उनकी भूख काफी कम हो गई। कई लोगों ने कहा कि मीठा या तला-भुना खाने की इच्छा लगभग खत्म हो गई। इससे उन्हें कम खाना आसान लगा। हालांकि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स भी हुए, लेकिन अगर वजन कम हो रहा था तो ज्यादातर लोग दवा जारी रखना चाहते थे। जिन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिला या अलग तरह की परेशानी हुई, उन्होंने दवा बंद करने का फैसला किया।