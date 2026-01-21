Ozempic Weight Loss: एक इंजेक्शन लेते ही पिघलेगी शरीर की चर्बी? 20 साल के लंबे रिसर्च के बाद बनीं ये दवाई, डॉक्टर भी बता रहें हैं असरदार

अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि GLP-1 दवाएं नशे की लत लगाती हैं। उल्टा कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ये शराब या अन्य गलत आदतों की क्रेविंग को कम कर सकती हैं। हां, यह सच है कि कुछ लोगों को दवा छोड़ने का डर लगता है, क्योंकि वजन दोबारा बढ़ सकता है। इसे लत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस डर को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। ये दवाएं लाइफस्टाइल बदलने में मदद के लिए होती हैं, उसका विकल्प नहीं। सही खानपान, हल्की एक्सरसाइज, अच्छी नींद ये सब साथ में जरूरी हैं। डॉक्टर आमतौर पर सलाह देते हैं कि लक्ष्य वजन पाने के बाद दवा को धीरे-धीरे कम किया जाए, न कि अचानक बंद किया जाए।