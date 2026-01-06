6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Oatzempic VS Ozempic: क्या ओट्स का पानी वाकई 10 हजार के इंजेक्शन जैसा काम करता है? अभी जानें वायरल ट्रेंड का पूरा सच

Oatzempic VS Ozempic: हाल ही में सोशल मीडिया पर आपने एक ट्रेंड चलते हुए देखा होगा कि सिर्फ ओट्स, पानी और नींबू के सेवन से एक महीने में ओजेम्पिक इंजेक्शन के जितना वजन घटाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह ट्रेंड आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि ओजेम्पिक (Ozempic) इंजेक्शन और ओटजेम्पिक (Oatzempic) ड्रिंक क्या है? यह वायरल ड्रिंक कैसे काम करती है और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 06, 2026

Oatzempic VS Ozempic

Oatzempic VS Ozempic (image- gemini AI)

Oatzempic VS Ozempic: आपने अभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर 'ओटजेम्पिक' (Oatzempic) नाम का वजन घटाने का एक शेक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि यह ओट्स ड्रिंक एक महीने में ही कई किलो वजन घटा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भला कैसे संभव है, यह तो ओजेम्पिक इंजेक्शन का काम हो गया। आखिर कैसे कोई एक ड्रिंक एक इंजेक्शन के बराबर काम कर सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई या फिर यह भी बस इंटरनेट का उड़ता हुआ तीर है।

क्या होता है ओटजेम्पिक (Oatzempic)?

ओटजेम्पिक (Oatzempic) शब्द सबसे प्रसिद्ध वजन घटाने वाले इंजेक्शन और हमारी रसोई में मिलने वाले सबसे साधारण ओट्स से मिलकर बना है। वजन घटाने के लिए सब लोग कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम जो शॉर्टकट अपनाते हैं उनसे हमारे ही शरीर को नुकसान हो जाता है। आज के युवा ओट्स में पानी और नींबू का रस मिलाकर इसको नेचुरल ओजेम्पिक का नाम दे रहे हैं, खासकर भारत के नौजवान क्योंकि पश्चिमी संस्कृति अपनाने के चक्कर में उन्होंने मोटापा बढ़ा ही इस कदर लिया है।

क्या होता है ओजेम्पिक (Ozempic)?

ओजेम्पिक (Ozempic) एक वजन घटाने और हमारे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाला इंजेक्शन है। इससे हमें भूख कम लगती है और वजन नियंत्रित होता है। दूसरी तरफ ओट्स एक अनाज का प्रकार है। यह भले ही हमारे पेट को भरा हुआ महसूस करवाता हो, लेकिन यह हमारे मेटाबॉलिज्म को इतनी जल्दी नहीं बदल सकता है। अब यह वायरल ट्रेंड क्यों काम करता है, इसका एक साधारण सा कारण है जो हमें अक्सर आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देता है।

वायरल ड्रिंक ट्रेंड की साइंस क्या है?

इस ड्रिंक की तुलना वजन घटाने के इंजेक्शन से सिर्फ इस बात पर कर दी गई है कि यह एक चमत्कार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी विज्ञान का एक सीधा सा तरीका है कि सुबह के हैवी नाश्ते की जगह सिर्फ ओट्स का पानी पीने से हम बहुत कम कैलोरी लेते हैं। साथ ही ओट्स में बीटा-ग्लूकन नामक तत्व होता है जिससे हमें भूख कम लगती है और यह ट्रेंड काम करता है।

वायरल ओटजेम्पिक (Oatzempic) ट्रेंड के नुकसान क्या होते हैं?

  • नियमित रूप से ओट्स और नींबू के सेवन से हमारे शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है।
  • बहुत ज्यादा सेवन से फैट के साथ मांसपेशियां भी खत्म होने लगती हैं।
  • इस वायरल ड्रिंक के ज्यादा सेवन से हमारा पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Shortcut to Weight Loss : वैज्ञानिकों ने ढूंढी ‘वजन कम करने की शॉर्टकट’ दवा, अब बिना किसी परेशानी के कम होगा वजन
वेट लॉस
Shortcut to Weight Loss

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

06 Jan 2026 11:22 am

Published on:

06 Jan 2026 11:21 am

Hindi News / Health / Oatzempic VS Ozempic: क्या ओट्स का पानी वाकई 10 हजार के इंजेक्शन जैसा काम करता है? अभी जानें वायरल ट्रेंड का पूरा सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

भोपाल से आई टीम और कलेक्टर को शहर के आठ वार्डो में मिली गंदे पानी की समस्या

मुरैना

Seasonal Fruits: बिना मौसम के फल खाना कैंसर को दावत! फल खाने को लेकर एक्सपर्ट ने बताई ये बातें

Seasonal fruits
स्वास्थ्य

Flu Cases in America: 70 लाख मरीज, 3100 मौतें! अमेरिका में फ्लू का तांडव, जानिए क्यों फेल हो रही हर कोशिश?

Flu Cases in America
स्वास्थ्य

पुरुषों को भी हो सकता है Breast Cancer? अभी जानें कैंसर की गांठ को पहचानने की सही तकनीक!

Breast Cancer
स्वास्थ्य

Ahn Sung Ki: दक्षिण कोरियाई एक्टर ‘अन संग की’ का 74 की उम्र में इस खतरनाक बीमारी से निधन!

Ahn Sung Ki death
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.