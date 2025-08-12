Shortcut to Weight Loss : वैज्ञानिकों ने ढूंढी ‘वजन कम करने की शॉर्टकट’ दवा, अब बिना किसी परेशानी के कम होगा वजन

Shortcut to Weight Loss : वजन कम करना एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं। चाहे वह बेहतर स्वास्थ्य के लिए हो या सिर्फ बेहतर दिखावे के लिए, वजन कम करना हमारी टू-डू लिस्ट में काफी ऊपर होता है। साथ ही, वजन कम करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है खासकर अगर आप जिद्दी आंतरिक चर्बी (Stubborn internal fat) कम करना चाह रहे हों। सही खानपान, कड़ी कसरत के बावजूद वजन कम करना एक मुश्किल काम है।