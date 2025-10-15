Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Best Dinner Time for Weight loss : फैट बर्न करने के लिए डिनर का सही समय क्या है

Best Dinner Time for Weight Loss : वजन घटाने के लिए रात का खाना 6 से 7 बजे के बीच खाएं। इससे मेटाबॉलिज़्म तेज होता है, फैट बर्न बढ़ता है और नींद बेहतर होती है।

4 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 15, 2025

Best Dinner Timing for Fat Loss

Best Dinner Timing for Fat Loss : रात के खाने का सही समय और मोटापा कम करने में मददगार खाना (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Best Dinner Time for Weight Loss : जब हम वजन या फैट कम करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए जैसे कम कैलोरी लेना, हर चीज के मैक्रोज़ गिनना, या फिर लो-कार्ब और हाई-प्रोटीन डाइट अपनाना। कई लोग तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी तकनीकें भी आजमाते हैं। लेकिन सच ये है कि वजन घटाना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या नहीं खाते या कितनी देर तक बिना खाए रह सकते हैं।

नए शोध से पता चलता है कि वजन कम करना इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं और कब खाना खाते हैं। और शोध से पता चलता है कि आप रात का खाना कब खाते हैं -और उस खाने में आप किस तरह का खाना खाते हैं - इससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। रात के खाने का सही समय आपके शरीर को बेहतर पाचन में मदद कर सकता है, नींद में सुधार कर सकता है, ब्लड शुगर को स्थिर कर सकता है, और यहां तक कि रात भर में आपके द्वारा वसा जलाने की दर को भी बढ़ा सकता है। इसे सही खानपान के साथ मिलाएं, और यह स्वास्थ्य लाभों को और बढ़ा देगा।

नई रिसर्च बताती है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है (जिसे बॉडी क्लॉक या क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं) और मेटाबॉलिज़्म किस तरह से चलता है। इन सबका असर हमारे वजन और सेहत पर पड़ता है। अगर हम सही समय पर रात का खाना खाएं और खाने में सही चीजें शामिल करें तो फैट कम करने में मदद मिल सकती है, मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा घट सकता है और नींद भी बेहतर हो सकती है।

रात का खाना कब खाना सबसे सही रहता है, कैसे अपने खाने का टाइम शरीर की नैचुरल लय के हिसाब से सेट करने से मेटाबॉलिज़्म को फायदा होता है, और रात के खाने में क्या-क्या चीजें सबसे फायदेमंद रहती हैं ताकि न सिर्फ वजन घटे बल्कि सेहत भी सुधरे।

चाहे आप कुछ किलो वजन कम करना चाहते हों, पेट की चर्बी (Belly Fat) घटाना चाहते हों या बस ज़्यादा हेल्दी जीवन जीना चाहते हों — रात के खाने से जुड़े ये आसान नियम समझकर आप बेहतर खाने की आदतें अपना सकते हैं और अच्छे नतीजे देख सकते हैं।

Best Dinner Time for Weight Loss : रात का खाना जल्दी खाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं

अध्ययनों से पता चलता है कि शाम को जल्दी खाना (कई लोगों के लिए, शाम 5:30 से 7:00 बजे के बीच) बेहतर वजन प्रबंधन से जुड़ा है। जब आप देर से खाते हैं, तो रात के खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है और वसा का जलना कम होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग शाम 5 बजे के आसपास खाना खाते हैं वे देर से खाने वालों (जैसे, रात 9-10 बजे या उसके बाद) की तुलना में ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। रात में देर से खाने की तुलना में रात का खाना जल्दी खाने से नींद में सुधार होता है।

सोने से पहले कुछ समय के लिए रुकें

सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लें। इससे पाचन में मदद मिलती है, आपका शरीर भोजन को ठीक से पचा पाता है, एसिड रिफ्लक्स से बचाव होता है, और बेहतर नींद और मेटाबॉलिक रिकवरी होती है। सोने से बहुत पहले खाना खाने से शरीर की सर्कैडियन लय में बाधा आ सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है।

अपने शरीर की नैचुरल टाइमिंग के हिसाब से चलें

आपकी सर्कैडियन (शरीर की नैचुरल टाइमिंग) घड़ी हार्मोन स्राव, पाचन, ऊर्जा जलने आदि को नियंत्रित करती है। देर से खाने से यह लय बिगड़ जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब लोग दिन के उजाले के साथ तालमेल बिठाकर खाते हैं - सक्रिय घंटों के दौरान ज्यादा और रात में कम खाते हैं तो उनकी भूख कम होती है, इंसुलिन प्रतिरोध कम होता है, और वसा का जलना बेहतर होता है।

समय-सीमित भोजन समय मददगार होता है

जब रात का खाना जल्दी हो जाता है, तो नाश्ते से पहले उपवास का समय लंबा हो जाता है। रात भर (लगभग 8-12 घंटे) उपवास करने से आपके शरीर को जमा चर्बी जलाने, सूजन कम करने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और भूख हार्मोन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने का समय मिलता है। रुक-रुक कर उपवास करने या अपने भोजन समय को सीमित करने जैसे तरीकों से भूख नियंत्रण और चयापचय स्वास्थ्य में लाभ दिखाई दिए हैं तब भी जब कुल कैलोरी समान हों। रात का खाना जल्दी खाने से इन भोजन समय में योगदान मिलता है।

रात के खाने में लीन प्रोटीन, सब्ज़ियां और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ

रात के खाने में आप ग्रिल्ड चिकन, मछली (खासकर सैल्मन या मैकेरल जैसी वसायुक्त मछली, थोड़ी मात्रा में), टोफू, दाल और बीन्स जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। इनमें प्रोटीन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराता है, वजन घटाने के दौरान मांसपेशियों को बचाए रखता है और शरीर के मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है।

इसके साथ, हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, बिना स्टार्च वाली सब्ज़ियाँ जैसे ब्रोकोली, फूलगोभी, तोरी, शिमला मिर्च, या सूप और सलाद रात के खाने के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। इन सब्ज़ियों में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, आंतों की सेहत का ख्याल रखता है और भूख व ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है।

साबुत अनाज और स्वस्थ वसा (संयमित मात्रा में)

अगर आप कार्बोहाइड्रेट शामिल करने का फैसला कर रहे हैं, तो क्विनोआ, ब्राउन राइस, साबुत गेहूं और ओट्स जैसे साबुत अनाज चुनें। इनका पाचन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में धीमा होता है, इनमें शुगर बढ़ने और इंसुलिन कम होने की संभावना कम होती है। दूसरी ओर, जैतून का तेल, मेवे, बीज और एवोकाडो भी बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें मौजूद वसा तृप्ति, हार्मोन नियमन और वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में मदद करते हैं। लेकिन मात्रा पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वसा में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है।

कौन से व्यंजन मददगार हैं और किनसे बचें

Mediterranean cuisine : भूमध्यसागरीय खाना — जिसमें मछली, दालें, सब्ज़ियां, साबुत अनाज और अच्छे फैट (जैसे ऑलिव ऑयल) शामिल होते हैं। वजन घटाने और दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसी तरह, पौधों पर आधारित डाइट या फ्लेक्सिटेरियन स्टाइल (जिसमें ज्यादातर खाना वेजिटेरियन होता है और कभी-कभी थोड़ा मांस खाया जाता है) भी अच्छे विकल्प हैं।

ऐसे खाने में ज्यादातर सब्ज़ियां, दालें और थोड़ा-सा मांस होता है, जिससे कैलोरी कम रहती है लेकिन पेट अच्छे से भर जाता है।

इसके अलावा, हल्के एशियाई खाने जैसे सूप, टोफू या लीन मीट के साथ स्टर-फ्राई, ढेर सारी सब्ज़ियां और कम मसाले या मीठी सॉस को रात के खाने में शामिल करना भी अच्छा रहता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को खोल सकते हैं रोजाना पीने वाले ये 4 पेय
स्वास्थ्य
Drinks to Prevent Artery Blockage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Published on:

15 Oct 2025 02:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / Best Dinner Time for Weight loss : फैट बर्न करने के लिए डिनर का सही समय क्या है

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Control Blood Sugar Naturally : सिर्फ 1 खाने की ट्रिक से ब्लड शुगर हो सकता है कंट्रोल फ्रेंच साइंटिस्ट का दावा

Control Blood Sugar Naturally
लाइफस्टाइल

Fruits Not to Eat in Winter: सर्दी में कौन से फल नहीं खाने चाहिए और क्यों?

fruits not to eat in winter, Health tips , winter care tips ,
लाइफस्टाइल

Leg Cramps In Night: रात में पैर अकड़ जाता है, दर्द बहुत होता है… जानिए इसके पीछे का कारण और इलाज

leg cramps in night in hindi, Leg cramps at night, Night leg cramps causes,
लाइफस्टाइल

Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को खोल सकते हैं रोजाना पीने वाले ये 4 पेय

Drinks to Prevent Artery Blockage
स्वास्थ्य

Curd In Winter: सर्दियों में भी खाया जा सकता है दही? जानिए इसके खाने के फायदे या नुकसान

winter food tips , healthy food for winter, Lifestyle,Curd,Curd In Winter,Curd Benefits in winter,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.