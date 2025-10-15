Best Dinner Time for Weight loss : फैट बर्न करने के लिए डिनर का सही समय क्या है

नए शोध से पता चलता है कि वजन कम करना इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं और कब खाना खाते हैं। और शोध से पता चलता है कि आप रात का खाना कब खाते हैं -और उस खाने में आप किस तरह का खाना खाते हैं - इससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। रात के खाने का सही समय आपके शरीर को बेहतर पाचन में मदद कर सकता है, नींद में सुधार कर सकता है, ब्लड शुगर को स्थिर कर सकता है, और यहां तक कि रात भर में आपके द्वारा वसा जलाने की दर को भी बढ़ा सकता है। इसे सही खानपान के साथ मिलाएं, और यह स्वास्थ्य लाभों को और बढ़ा देगा।