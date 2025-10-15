Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को खोल सकते हैं रोजाना पीने वाले ये 4 पेय

Drinks to Prevent Artery Blockage (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट हेल्थ के लिए न केवल हम क्या खाते हैं, बल्कि हम क्या पीते हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। धमनियां जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन ले जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती हैं। समय के साथ इन धमनियां में प्लाक जमा कर सकती हैं जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, वसा या कैल्शियम का यह जमाव धमनियों को बंद कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और संभावित रूप से दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हालांकि कोई भी पेय प्लाक को पूरी तरह से नहीं हटा सकता, लेकिन कुछ पेय सूजन को कम करके, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके स्वस्थ ब्लड फ्लो को बढ़ावा दे सकते हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी के अनुसार, यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्लाक को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लाइफ स्टाइल में बदलाव इसे कम करने और स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।
सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में ग्रीन टी को बहुत महत्व दिया जाता रहा है और अधिकांश शोध हार्ट हेल्थ के लिए इसकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा की पुष्टि करते हैं। इसके सक्रिय तत्व, या कैटेचिन, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं जो प्लाक के जमाव को कम से कम रखने में दो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ग्रीन टी का रोजाना सेवन एंडोथेलियल फ़ंक्शन, यानी रक्त वाहिकाओं की आंतरिक दीवार की कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, रोजाना दो से तीन कप ताजी ग्रीन टी पीने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा कम हो सकता है।
पैकेटबंद ग्रीन टी से बचना चाहिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त शुगर होती है, जो इसके फायदों को बेअसर कर देती है।
अनार का जूस आपकी धमनियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्यूनिकैलेगिन्स और एंथोसायनिन जैसे ताकतवर प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में सूजन और धमनियों में जमाव बनने से बचाते हैं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च में पता चला कि अगर आप रोज अनार का जूस पीते हैं, तो गले की कैरोटिड धमनियों में प्लाक (यानी चर्बी जैसा जमाव) कम होता है और खून का बहाव बेहतर रहता है।
अनार में मौजूद फ्लेवोनोइड्स खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं — जो प्लाक बनने की शुरुआत होती है।
कैसे पिएं:
अगर आप पूरा फायदा चाहते हैं, तो बिना चीनी वाला सादा अनार का रस पिएं। या फिर इसके दाने स्मूदी में डालें इससे फाइबर भी मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स का असर भी ज्यादा होगा।
चुकंदर का जूस अपने बेहतरीन स्वास्थ्य लाभों के कारण एथलीटों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन यह हार्ट के लिए भी अच्छा है। चुकंदर में नाइट्रेट होते हैं जिन्हें शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, यह एक ऐसा अणु है जो ब्लड वेसल्स को फैलाता और शांत करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और ऑक्सीजन का संचार बढ़ाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि प्रतिदिन चुकंदर का जूस पीने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है और धमनियों की कठोरता कम हो सकती है। यह लिवर के कार्य को भी बेहतर बनाता है, जो कोलेस्ट्रॉल के चयापचय के लिए ज़िम्मेदार होता है। सुबह एक गिलास चुकंदर का जूस या व्यायाम से पहले वार्म-अप करने से रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य और समग्र ऊर्जा में मदद मिल सकती है।
हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक असरदार औषधि है। इसमें करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो शरीर में सूजन कम करने और फैट (लिपिड) को नियंत्रित करने में मदद करता है। सूजन कम होने से हमारी धमनियां सुरक्षित रहती हैं और उन पर नुकसान कम होता है।
एक शोध के मुताबिक, अगर आप रोज एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी और थोड़ी काली मिर्च मिलाकर पीते हैं, तो यह खून का बहाव बेहतर करता है और धमनियों में प्लाक बनने का खतरा घटाता है।
काली मिर्च हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित होने में मदद करती है, जिससे यह “हल्दी वाला दूध” और भी फायदेमंद और एनर्जी से भरपूर बन जाता है।
धमनी प्लाक के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी धमनियां प्रभावित हैं, लेकिन सामान्य लक्षणों में सीने में दर्द (एनजाइना), सांस लेने में तकलीफ, थकान और चक्कर आना शामिल हैं। कुछ मामलों में, प्लाक का निर्माण तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक कि यह दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी गंभीर घटनाओं का कारण न बन जाए। सुन्नता, कमजोरी या पैरों में दर्द भी कम ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है। धमनियों के संकरे और कम लचीले होने के कारण यह हाई ब्लड प्रेशर और अनियमित दिल की धड़कन का कारण भी बन सकता है।
