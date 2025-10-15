Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को खोल सकते हैं रोजाना पीने वाले ये 4 पेय

Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट हेल्थ के लिए न केवल हम क्या खाते हैं, बल्कि हम क्या पीते हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। धमनियां जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन ले जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती हैं। समय के साथ इन धमनियां में प्लाक जमा कर सकती हैं जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, वसा या कैल्शियम का यह जमाव धमनियों को बंद कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और संभावित रूप से दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हालांकि कोई भी पेय प्लाक को पूरी तरह से नहीं हटा सकता, लेकिन कुछ पेय सूजन को कम करके, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके स्वस्थ ब्लड फ्लो को बढ़ावा दे सकते हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी के अनुसार, यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्लाक को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लाइफ स्टाइल में बदलाव इसे कम करने और स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।