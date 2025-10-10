बॉडीबिल्डर वरिंदर घुमन का कार्डियक अरेस्ट से निधन, सलमान के साथ किया काम, जानिए Cardiac Arrest खतरनाक क्यों

Bodybuilder Varinder Ghuman Cardiac Arrest : जालंधर: बॉडीबिल्डर और अभिनेता वरिंदर घुमन (42) का गुरुवार शाम अमृतसर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 2009 में वार्षिक राष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। दुनिया के पहले पेशेवर शाकाहारी बॉडीबिल्डर कहे जाने वाले वरिंदर घुमन ने फिल्मों और संगीत वीडियो में भी अभिनय किया था। वह अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग फेडरेशन (IFBF) प्रो कार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 2012 में पंजाबी फिल्म 'कबड्डी वन्स अगेन' में मुख्य भूमिका निभाई थी।