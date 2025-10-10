बॉडीबिल्डर वरिंदर घुमन का कार्डियक अरेस्ट से निधन, सलमान के साथ किया काम, जानिए Cardiac Arrest खतरनाक क्यों

Varinder Ghuman cardiac arrest reason (फोटो सोर्स: instagram/veervarindersinghghuman)
Bodybuilder Varinder Ghuman Cardiac Arrest : जालंधर: बॉडीबिल्डर और अभिनेता वरिंदर घुमन (42) का गुरुवार शाम अमृतसर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 2009 में वार्षिक राष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। दुनिया के पहले पेशेवर शाकाहारी बॉडीबिल्डर कहे जाने वाले वरिंदर घुमन ने फिल्मों और संगीत वीडियो में भी अभिनय किया था। वह अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग फेडरेशन (IFBF) प्रो कार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 2012 में पंजाबी फिल्म 'कबड्डी वन्स अगेन' में मुख्य भूमिका निभाई थी।
उन्होंने 2014 में 'रोर: टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन्स', 2019 में 'मरजावां' और 2023 में 'टाइगर 3' में भी भूमिका निभाई थी। उनके परिवार का एक डेयरी फार्म है। उनके छोटे भाई की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पता चला है कि उनके एक बाइसेप्स में समस्या थी और दिल का दौरा पड़ने पर उनकी सर्जरी हुई थी।
घुमन के मैनेजर यदविंदर सिंह ने बताया कि अभिनेता को कंधे में दर्द था और वह इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल गए थे। उनके भतीजे अमनजोत सिंह घुमन ने जालंधर में पत्रकारों को बताया कि अभिनेता को शाम को अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। उनके भतीजे अमनजोत सिंह घुमन ने जालंधर में पत्रकारों को बताया कि अभिनेता को शाम को अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा।
आखिर आजकल फिट और जवान लोगों को कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल से अचानक मौत के पीछे का कारण समझते हैं।
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल का कहना है कि अचानक किसी हेल्दी दिखने वाले व्यक्ति की मौत ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है, न कि हार्ट अटैक से। उन्होंने बताया कि दोनों बातें अलग हैं कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है, जिससे इंसान कुछ ही मिनटों में गिर पड़ता है और मौत हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक, कार्डियक अरेस्ट आने पर 90% लोगों की जान नहीं बच पाती, जबकि हार्ट अटैक में ये खतरा केवल 10 से 20% तक होता है।
कारण: जब दिल को खून पहुंचाने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं।
क्या होता है: दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे दिल का एक हिस्सा खराब हो जाता है।
लक्षण: सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, उलझन, बेचैनी।
स्थिति: व्यक्ति ज़्यादातर होश में रहता है और समय पर इलाज से बच सकता है।
कारण: दिल की धड़कन अचानक रुक जाना (इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होना)।
क्या होता है: खून का संचार तुरंत बंद हो जाता है और व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है।
लक्षण: सांस बंद, नाड़ी नहीं चलती, कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है।
स्थिति: ये मेडिकल इमरजेंसी है — तुरंत CPR और मेडिकल मदद जरूरी।
कई बार हम सुनते हैं कि कोई बिल्कुल ठीक-ठाक इंसान हंसते-खेलते अचानक मर गया। तब दिमाग में पहला सवाल आता है ये कैसे हो गया?” ज्यादातर लोग इसे हार्ट अटैक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता।
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल बताते हैं कि कई बार ऐसी मौतें हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि कार्डियक अरेस्ट से होती हैं और ये ज्यादा खतरनाक होता है।
हार्ट अटैक में दिल की नस ब्लॉक होती है, जिससे दर्द होता है और इलाज का थोड़ा वक्त मिल जाता है।
लेकिन कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन ही अचानक रुक जाती है। इंसान कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है, सांस रुक जाती है और अगर तुरंत CPR या इलाज न मिले तो बचने की संभावना बहुत कम होती है।
हाल के कई मामलों में जैसे तेलंगाना में 10वीं क्लास के बच्चे की खेलते-खेलते मौत, यही वजह सामने आई कार्डियक अरेस्ट।
डॉक्टर कहते हैं कि इसमें मौत इतनी तेजी से होती है कि अस्पताल पहुंचने का भी मौका नहीं मिलता।
