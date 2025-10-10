Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

बॉडीबिल्डर वरिंदर घुमन का कार्डियक अरेस्ट से निधन, सलमान के साथ किया काम, जानिए Cardiac Arrest खतरनाक क्यों

Varinder Ghuman cardiac arrest reason : Expert Dr. Gaurav Singhal बताते हैं कि अचानक मौतें अक्सर Heart Attack नहीं, Cardiac Arrest के कारण होती हैं। जानिए दोनों में फर्क, लक्षण और बचाव के तरीके — क्योंकि फिट दिखने वाले लोग भी खतरे में हैं।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 10, 2025

Varinder Ghuman cardiac arrest reason

Varinder Ghuman cardiac arrest reason (फोटो सोर्स: instagram/veervarindersinghghuman)

Bodybuilder Varinder Ghuman Cardiac Arrest : जालंधर: बॉडीबिल्डर और अभिनेता वरिंदर घुमन (42) का गुरुवार शाम अमृतसर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 2009 में वार्षिक राष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। दुनिया के पहले पेशेवर शाकाहारी बॉडीबिल्डर कहे जाने वाले वरिंदर घुमन ने फिल्मों और संगीत वीडियो में भी अभिनय किया था। वह अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग फेडरेशन (IFBF) प्रो कार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 2012 में पंजाबी फिल्म 'कबड्डी वन्स अगेन' में मुख्य भूमिका निभाई थी।

उन्होंने 2014 में 'रोर: टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन्स', 2019 में 'मरजावां' और 2023 में 'टाइगर 3' में भी भूमिका निभाई थी। उनके परिवार का एक डेयरी फार्म है। उनके छोटे भाई की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पता चला है कि उनके एक बाइसेप्स में समस्या थी और दिल का दौरा पड़ने पर उनकी सर्जरी हुई थी।

घुमन के मैनेजर यदविंदर सिंह ने बताया कि अभिनेता को कंधे में दर्द था और वह इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल गए थे। उनके भतीजे अमनजोत सिंह घुमन ने जालंधर में पत्रकारों को बताया कि अभिनेता को शाम को अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। उनके भतीजे अमनजोत सिंह घुमन ने जालंधर में पत्रकारों को बताया कि अभिनेता को शाम को अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा।

आखिर आजकल फिट और जवान लोगों को कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल से अचानक मौत के पीछे का कारण समझते हैं।

Expert : क्या कहा कार्डियोलॉजिस्ट ने

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल का कहना है कि अचानक किसी हेल्दी दिखने वाले व्यक्ति की मौत ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है, न कि हार्ट अटैक से। उन्होंने बताया कि दोनों बातें अलग हैं कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है, जिससे इंसान कुछ ही मिनटों में गिर पड़ता है और मौत हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक, कार्डियक अरेस्ट आने पर 90% लोगों की जान नहीं बच पाती, जबकि हार्ट अटैक में ये खतरा केवल 10 से 20% तक होता है।

हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का अतंर जानिए

Difference between heart attack and cardiac arrest (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

हार्ट अटैक (Heart Attack)

    कारण: जब दिल को खून पहुंचाने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं।

    क्या होता है: दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे दिल का एक हिस्सा खराब हो जाता है।

    लक्षण: सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, उलझन, बेचैनी।

    स्थिति: व्यक्ति ज़्यादातर होश में रहता है और समय पर इलाज से बच सकता है।

    कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest)

      कारण: दिल की धड़कन अचानक रुक जाना (इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होना)।

      क्या होता है: खून का संचार तुरंत बंद हो जाता है और व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है।

      लक्षण: सांस बंद, नाड़ी नहीं चलती, कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है।

      स्थिति: ये मेडिकल इमरजेंसी है — तुरंत CPR और मेडिकल मदद जरूरी।

      अचानक मौत क्यों होती है? जानिए

      कई बार हम सुनते हैं कि कोई बिल्कुल ठीक-ठाक इंसान हंसते-खेलते अचानक मर गया। तब दिमाग में पहला सवाल आता है ये कैसे हो गया?” ज्यादातर लोग इसे हार्ट अटैक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता।

      कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल बताते हैं कि कई बार ऐसी मौतें हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि कार्डियक अरेस्ट से होती हैं और ये ज्यादा खतरनाक होता है।

      हार्ट अटैक में दिल की नस ब्लॉक होती है, जिससे दर्द होता है और इलाज का थोड़ा वक्त मिल जाता है।
      लेकिन कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन ही अचानक रुक जाती है। इंसान कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है, सांस रुक जाती है और अगर तुरंत CPR या इलाज न मिले तो बचने की संभावना बहुत कम होती है।

      हाल के कई मामलों में जैसे तेलंगाना में 10वीं क्लास के बच्चे की खेलते-खेलते मौत, यही वजह सामने आई कार्डियक अरेस्ट।
      डॉक्टर कहते हैं कि इसमें मौत इतनी तेजी से होती है कि अस्पताल पहुंचने का भी मौका नहीं मिलता।

      खबर शेयर करें:

      Join Arovia on WhatsApp

      संबंधित विषय:

      health news

      Published on:

      10 Oct 2025 11:40 am

      Hindi News / Health / बॉडीबिल्डर वरिंदर घुमन का कार्डियक अरेस्ट से निधन, सलमान के साथ किया काम, जानिए Cardiac Arrest खतरनाक क्यों

      ट्रेंडिंग वीडियो

      बड़ी खबरें

      View All

      स्वास्थ्य

      ट्रेंडिंग

      लाइफस्टाइल

      China News: दर्द मिटाने के लिए महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, जानिए डॉक्टरों ने क्या कहा

      China News
      स्वास्थ्य

      केरल में कैंसर मरीजों को Free Bus Service, जानिए और राज्यों में Cancer Patient के लिए क्या हैं सुविधाएं

      Cancer Patients Free Transportation
      स्वास्थ्य

      Pig Liver In Human : सुअर का लिवर लगाकर 5 महीने तक जीने वाला पहला आदमी, लाखों लोगों के लिए जीवनदान, समझिए कैसे

      Pig Liver In Human
      स्वास्थ्य

      Cancer Vaccine : कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! ये वैक्सीन इन 4 कैंसर को दे सकती है मात, रिसर्च में दावा

      Cancer Vaccine
      स्वास्थ्य

      Green Tea coffee Turmeric Milk : चाय, कॉफी और हल्दी सहित ये 8 ड्रिंक्स कर सकते हैं कैंसर के खतरे को कम

      Green Tea coffee Turmeric Milk
      लाइफस्टाइल
      Play Store

      DOWNLOAD ON

      Play Store

      App Store

      DOWNLOAD ON

      App Store

      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
      Patrika Site Logo

      Trending Topics

      Women's World Cup 2025

      PM Modi

      Bihar Elections 2025

      Top Categories

      राष्ट्रीय

      मनोरंजन

      स्वास्थ्य

      राजस्थान

      मध्य प्रदेश

      Legal

      Grievance Policy

      This website follows the DNPA’s code of conduct

      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

      Privacy Policy

      About Us

      Code of Conduct

      RSS

      Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.