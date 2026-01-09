Brain Disease Treatment: ब्रेन सर्जरी का किस्सा खत्म? अब सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक होगा ट्यूमर, जानिये कैसे हुआ ये चमत्कार!

Brain Disease Treatment:दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज अब तक काफी मुश्किल और जोखिम भरा माना जाता रहा है। आमतौर पर इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें दिमाग के अंदर इलेक्ट्रोड या डिवाइस लगाए जाते हैं। लेकिन MIT की वैज्ञानिक देबलिना सरकार ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो इस सोच को बदल सकती है। इस नई तकनीक का नाम है सर्कुलेट्रॉनिक्स (Circulatronics)।