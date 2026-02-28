Indian Youth Mental Health: 84 देशों में 60वें नंबर पर भारत, क्यों 18-34 साल के युवाओं का मानसिक स्तर गिरकर सिर्फ 33 रह गया?

Indian Youth Mental Health: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। हाल ही में आई एक ग्लोबल रिपोर्ट ने इस बात को और गंभीर बना दिया है। Sapien Labs की Global Mind Health 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 18 से 34 साल के युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य काफी कमजोर पाया गया है।