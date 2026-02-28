Period Pain Reason: क्या आपको भी पीरियड्स में होती है उल्टियां और लूज मोशन? नजरअंदाज न करें ये संकेत! दर्द से राहत के 5 तरीके

पीरियड्स शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे हार्मोन कंट्रोल करते हैं। पीरियड शुरू होने से ठीक पहले शरीर में दो मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अचानक कम हो जाते हैं। इससे शरीर को संकेत मिलता है कि अब गर्भाशय (यूटेरस) की अंदरूनी परत बाहर निकलनी है। इस परत को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय सिकुड़ता है, यानी उसमें तेज संकुचन होते हैं और यही संकुचन दर्द या क्रैम्प्स का कारण बनते हैं।