Measles Infection: हैदराबाद से न्यूजीलैंड जा रहे यात्रियों में मिला खसरा, सिंगापुर एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Measles Infection: अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से जुड़े खसरे के मामलों ने बढ़ाई चिंता। जानिए कैसे फैलता है मीसल्स, क्या हैं लक्षण और यात्रा के दौरान कैसे करें बचाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 28, 2026

Measles Infection

Measles Infection (Photo- gemini ai)

Measles Infection: हाल ही में एक हेल्थ से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि Singapore Airlines की फ्लाइट से यात्रा कर रहे दो यात्रियों में खसरे (Measles) का संक्रमण पाया गया। ये दोनों यात्री Singapore Changi Airport से ट्रांजिट होकर Auckland Airport जा रहे थे। इस जानकारी की पुष्टि Communicable Diseases Agency ने की है।

कहां से आए थे यात्री?

दोनों यात्री एक ही परिवार से थे और भारत के Hyderabad से यात्रा शुरू की थी। वे सिंगापुर एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में करीब 2 घंटे रुके और फिर आगे की फ्लाइट से न्यूजीलैंड रवाना हो गए। जांच में पता चला कि दोनों में बीमारी के लक्षण फ्लाइट के दौरान ही शुरू हुए। यानी संक्रमण उन्हें सिंगापुर पहुंचने से पहले ही हो चुका था।

क्या सिंगापुर में संक्रमण फैला?

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों यात्री ट्रांजिट एरिया से बाहर नहीं निकले थे। इसलिए सिंगापुर में संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि यह मामला वहां पहले से मौजूद किसी भी खसरे के केस से जुड़ा नहीं है।

न्यूजीलैंड में शुरू हुई जांच

इन दोनों मामलों की पहचान New Zealand पहुंचने के बाद हुई। इसके बाद वहां की हेल्थ एजेंसियों ने तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। खास तौर पर फ्लाइट में सीट नंबर 31 से 46 के बीच बैठे यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा Waitakere Hospital Emergency Department में मौजूद लोगों को भी लक्षणों पर नजर रखने की सलाह दी गई।

क्या पहले भी ऐसा मामला हुआ था?

इससे पहले भी एक यात्री सिंगापुर एयरपोर्ट से ट्रांजिट होकर Los Angeles International Airport गया था, जिसमें खसरे का केस सामने आया था। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं मिला है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खसरे से बचने का सबसे असरदार तरीका है पूरी वैक्सीनेशन। खासकर जो लोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। जरूरी सावधानियां:

  • बार-बार हाथ धोएं
  • बीमार लोगों से दूरी रखें
  • बुखार, खांसी, लाल आंखें या दाने दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें
  • डॉक्टर को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बताएं

संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं

अभी तक सिंगापुर एयरपोर्ट या फ्लाइट से संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। यात्रा के दौरान सावधानी, साफ-सफाई और समय पर वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा बचाव है।

