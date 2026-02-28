Measles Infection: हैदराबाद से न्यूजीलैंड जा रहे यात्रियों में मिला खसरा, सिंगापुर एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

दोनों यात्री एक ही परिवार से थे और भारत के Hyderabad से यात्रा शुरू की थी। वे सिंगापुर एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में करीब 2 घंटे रुके और फिर आगे की फ्लाइट से न्यूजीलैंड रवाना हो गए। जांच में पता चला कि दोनों में बीमारी के लक्षण फ्लाइट के दौरान ही शुरू हुए। यानी संक्रमण उन्हें सिंगापुर पहुंचने से पहले ही हो चुका था।