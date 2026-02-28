Measles Infection: हैदराबाद से न्यूजीलैंड जा रहे यात्रियों में मिला खसरा, सिंगापुर एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Measles Infection (Photo- gemini ai)
Measles Infection: हाल ही में एक हेल्थ से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि Singapore Airlines की फ्लाइट से यात्रा कर रहे दो यात्रियों में खसरे (Measles) का संक्रमण पाया गया। ये दोनों यात्री Singapore Changi Airport से ट्रांजिट होकर Auckland Airport जा रहे थे। इस जानकारी की पुष्टि Communicable Diseases Agency ने की है।
दोनों यात्री एक ही परिवार से थे और भारत के Hyderabad से यात्रा शुरू की थी। वे सिंगापुर एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में करीब 2 घंटे रुके और फिर आगे की फ्लाइट से न्यूजीलैंड रवाना हो गए। जांच में पता चला कि दोनों में बीमारी के लक्षण फ्लाइट के दौरान ही शुरू हुए। यानी संक्रमण उन्हें सिंगापुर पहुंचने से पहले ही हो चुका था।
अधिकारियों के मुताबिक, दोनों यात्री ट्रांजिट एरिया से बाहर नहीं निकले थे। इसलिए सिंगापुर में संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि यह मामला वहां पहले से मौजूद किसी भी खसरे के केस से जुड़ा नहीं है।
इन दोनों मामलों की पहचान New Zealand पहुंचने के बाद हुई। इसके बाद वहां की हेल्थ एजेंसियों ने तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। खास तौर पर फ्लाइट में सीट नंबर 31 से 46 के बीच बैठे यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा Waitakere Hospital Emergency Department में मौजूद लोगों को भी लक्षणों पर नजर रखने की सलाह दी गई।
इससे पहले भी एक यात्री सिंगापुर एयरपोर्ट से ट्रांजिट होकर Los Angeles International Airport गया था, जिसमें खसरे का केस सामने आया था। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं मिला है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खसरे से बचने का सबसे असरदार तरीका है पूरी वैक्सीनेशन। खासकर जो लोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। जरूरी सावधानियां:
अभी तक सिंगापुर एयरपोर्ट या फ्लाइट से संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। यात्रा के दौरान सावधानी, साफ-सफाई और समय पर वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा बचाव है।
