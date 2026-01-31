Measles Outbreak: आगरा में खसरे की दस्तक! 11 हजार बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Measles Outbreak: अभी देश में निपाह वायरस और मंकी फीवर का कहर थमा भी नहीं था कि एक और बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। आगरा में खसरे का प्रकोप शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कई क्षेत्रों में खसरे के नए मरीज सामने आए हैं। इसके खतरनाक असर को देखते हुए एक विशेष टीकाकरण टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा लगभग 11 हजार बच्चों का टीकाकरण किया गया।

सीएमओ (CMO) के आदेश पर प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। खसरे के प्रभाव से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आइए जानते हैं कि खसरा क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं।