Measles Outbreak: आगरा में खसरे की दस्तक! 11 हजार बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Measles Outbreak: अभी देश में निपाह वायरस और मंकी फीवर का कहर थमा भी नहीं था कि एक और बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। आगरा में खसरे का प्रकोप शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कई क्षेत्रों में खसरे के नए मरीज सामने आए हैं। इसके खतरनाक असर को देखते हुए एक विशेष टीकाकरण टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा लगभग 11 हजार बच्चों का टीकाकरण किया गया।
सीएमओ (CMO) के आदेश पर प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। खसरे के प्रभाव से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आइए जानते हैं कि खसरा क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं।
खसरा एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो श्वसन तंत्र के माध्यम से छींकने, खांसने और एक-दूसरे के संपर्क से फैलती है। यह बीमारी ज्यादातर बच्चों में होती है, लेकिन बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं। जिनकी इम्युनिटी कमजोर होती है, उन लोगों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है।
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ है। विभाग ने 0562-2600412 नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन पर सूचना देने पर टीम घर जाकर बच्चे की जांच करेगी और पुष्टि होने पर बच्चे को टीके के साथ विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी।
