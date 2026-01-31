31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Psoriasis Treatment: सोरायसिस मरीजों के लिए बड़ी राहत! यह दवा 4 साल तक त्वचा रखती है साफ

Psoriasis Treatment: नई रिसर्च में सामने आया कि बिमेकिजुमैब दवा सोरायसिस मरीजों में 4 साल तक त्वचा साफ रखती है और बीमारी की जड़ पर असर करती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 31, 2026

Psoriasis Treatment

Psoriasis Treatment (photo- gemini ai)

Psoriasis Treatment: सोरायसिस एक लंबे समय तक चलने वाली त्वचा की बीमारी है, जो दुनिया भर में करीब 2-3% लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी में त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बनने लगती हैं, जिससे लाल रंग के मोटे, खुजलीदार और परतदार दाने (प्लाक) बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर की इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाना है।

अब एक नई स्टडी में यह सामने आया है कि बिमेकिजुमैब (Bimekizumab) नाम की दवा सोरायसिस के मरीजों में चार साल तक त्वचा को पूरी तरह साफ रखने में मददगार रही। इतना ही नहीं, रिसर्च से यह भी पता चला कि यह दवा सिर्फ लक्षण दबाने का काम नहीं करती, बल्कि बीमारी की जड़ पर असर डालती है।

बिमेकिजुमैब कितना असरदार है?

कई फेज-3 क्लिनिकल ट्रायल और उनके लंबे फॉलो-अप के डेटा को मिलाकर देखा गया। जिन मरीजों की त्वचा 16 हफ्तों में पूरी तरह साफ हो गई, अगर उन्होंने दवा लेना जारी रखा, तो उनमें से 73% मरीजों की त्वचा चार साल बाद भी साफ बनी रही। यह सोरायसिस के इलाज में एक बड़ी बात मानी जा रही है।

यह दवा काम कैसे करती है?

बिमेकिजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो शरीर में मौजूद दो खास सूजन बढ़ाने वाले तत्वों IL-17A और IL-17F को रोकती है। ये दोनों ही सोरायसिस को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ज्यादातर पुरानी दवाएं सिर्फ IL-17A को रोकती हैं, लेकिन बिमेकिजुमैब दोनों को टारगेट करती है, जिससे असर ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है।

बीमारी की जड़ पर असर

रिसर्च में वैज्ञानिकों ने त्वचा के प्रभावित हिस्सों की गहराई से जांच की। उन्हें एक खास तरह की इम्यून सेल्स मिलीं, जिन्हें टिश्यू रेजिडेंट मेमोरी T सेल्स (TRM cells) कहा जाता है। ये सेल्स बीमारी खत्म होने के बाद भी त्वचा में बनी रहती हैं और दोबारा सोरायसिस भड़काने का कारण बनती हैं। स्टडी में पाया गया कि बिमेकिजुमैब लेने से 8 हफ्तों के अंदर इन खतरनाक TRM सेल्स से जुड़े जीन सामान्य हो गए। यानी दवा ने इन सेल्स की ताकत और लंबे समय तक जिंदा रहने की क्षमता को कम कर दिया।

मरीजों और डॉक्टरों के लिए क्या मतलब?

इस स्टडी से यह साफ होता है कि बिमेकिजुमैब सिर्फ अस्थायी राहत नहीं देता, बल्कि लंबे समय तक बीमारी को कंट्रोल में रखने की क्षमता रखता है। इससे डॉक्टरों को इलाज की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी और मरीजों को भी यह उम्मीद मिलेगी कि सही इलाज से सोरायसिस को सालों तक काबू में रखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Prevention Of Liver Cirrhosis: लिवर सिरोसिस की बीमारी हो सकता है आपके लिए बेहद खतरनाक!, जानिए इससे कैसे बचा जाएं
स्वास्थ्य
Prevention Of Liver Cirrhosis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 12:30 pm

Hindi News / Health / Psoriasis Treatment: सोरायसिस मरीजों के लिए बड़ी राहत! यह दवा 4 साल तक त्वचा रखती है साफ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Nipah Virus High Alert: 19 साल बाद लौटे निपाह का दुनिया भर में खौफ! चीन और अमेरिका सहित इन देशों में ग्लोबल अलर्ट जारी

Nipah virus high alert
स्वास्थ्य

जानलेवा निपाह वायरस से लड़ने की तैयारी, आज से अपनाएं ये इम्युनिटी टिप्स

Nipah Virus updates, Nipah Virus alert, safety measures for Nipah Virus,
लाइफस्टाइल

Kidney Disease: बिना दर्द के भी हो सकती है पथरी! किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है ये गलती

kidney disease
स्वास्थ्य

Measles Outbreak: आगरा में खसरे की दस्तक! 11 हजार बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

measles outbreak
स्वास्थ्य

HIV Cause: सिर की खुजली को न करें नजरअंदाज, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी! अभी जानें डैंड्रफ और HIV का संबंध

HIV Cause
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.