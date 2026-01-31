Psoriasis Treatment: सोरायसिस मरीजों के लिए बड़ी राहत! यह दवा 4 साल तक त्वचा रखती है साफ

रिसर्च में वैज्ञानिकों ने त्वचा के प्रभावित हिस्सों की गहराई से जांच की। उन्हें एक खास तरह की इम्यून सेल्स मिलीं, जिन्हें टिश्यू रेजिडेंट मेमोरी T सेल्स (TRM cells) कहा जाता है। ये सेल्स बीमारी खत्म होने के बाद भी त्वचा में बनी रहती हैं और दोबारा सोरायसिस भड़काने का कारण बनती हैं। स्टडी में पाया गया कि बिमेकिजुमैब लेने से 8 हफ्तों के अंदर इन खतरनाक TRM सेल्स से जुड़े जीन सामान्य हो गए। यानी दवा ने इन सेल्स की ताकत और लंबे समय तक जिंदा रहने की क्षमता को कम कर दिया।