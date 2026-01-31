Tall Height Side Effects: लंबे कद वाले हो जाएं सावधान! आपकी हाइट ही बन सकती है इन 5 बीमारियों की वजह

Tall Height Side Effects (photo- gemini ai)
Tall Height Side Effects: अक्सर ऊंची शेल्फ से सामान उठाना हो या भीड़ में अलग दिखना, लंबा कद कई मामलों में फायदे का सौदा लगता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लंबा कद होना सेहत के लिहाज से हमेशा आसान नहीं होता। कुछ रिसर्च बताती हैं कि लंबे कद वाले लोगों में कुछ खास बीमारियों का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
लंबे कद वाले लोगों का शरीर बड़ा होता है और उनकी नसें भी लंबी होती हैं। ऐसे में दिल को दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टरों के अनुसार, इससे कुछ मामलों में दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिटनेस, सही खानपान और ब्लड प्रेशर कंट्रोल दिल की सेहत के लिए कद से कहीं ज्यादा जरूरी है।
अगर आप लंबे हैं, तो घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। समय के साथ यह दबाव जोड़ों के जल्दी घिसने का कारण बन सकता है। इसी वजह से लंबे लोगों में घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस और कमर दर्द की शिकायत ज्यादा देखी जाती है, खासकर अगर बैठने-उठने का तरीका सही न हो।
आमतौर पर लंबे लोगों के फेफड़े बड़े होते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन कई लंबे लोग झुककर बैठने या खड़े होने की आदत डाल लेते हैं। इससे छाती पर दबाव पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। खराब पॉश्चर की वजह से जल्दी थकान और सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है।
लंबे हाथ-पैर खेलों में फायदेमंद लगते हैं, लेकिन यही चीज चोट का कारण भी बन सकती है। अचानक मुड़ने, कूदने या गिरने पर घुटनों और टखनों की नसों पर ज्यादा जोर पड़ता है। इसलिए लंबे लोगों में लिगामेंट इंजरी और मसल स्ट्रेन का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है।
लंबी रीढ़ की हड्डी पर वजन और दबाव ज्यादा पड़ता है। अगर घंटों बैठकर काम किया जाए या पॉश्चर खराब हो, तो डिस्क में दिक्कत और पुराना कमर दर्द हो सकता है। कमजोर कोर मसल्स इस परेशानी को और बढ़ा देती हैं।
लंबा कद कोई बीमारी नहीं है। सही एक्सरसाइज, मजबूत कोर, अच्छा पॉश्चर और संतुलित डाइट अपनाकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। याद रखें, सेहत कद से नहीं, आदतों से बनती है। इसलिए लंबे हैं तो गर्व करें, बस अपने शरीर का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें।
