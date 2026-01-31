Tall Height Side Effects: लंबे कद वाले हो जाएं सावधान! आपकी हाइट ही बन सकती है इन 5 बीमारियों की वजह

लंबे कद वाले लोगों का शरीर बड़ा होता है और उनकी नसें भी लंबी होती हैं। ऐसे में दिल को दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टरों के अनुसार, इससे कुछ मामलों में दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिटनेस, सही खानपान और ब्लड प्रेशर कंट्रोल दिल की सेहत के लिए कद से कहीं ज्यादा जरूरी है।