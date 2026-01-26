Kismis Pani Ke Fayde: दिल और लिवर को हेल्दी रखने का देसी नुस्खा, सुबह खाली पेट किसमिस पानी

Kismis Pani Ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल और लिवर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। गलत खानपान, तनाव और अनियमित दिनचर्या इन अंगों पर सीधा असर डालती है। ऐसे में लोग अब आसान और देसी उपायों की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा की लाइफ में अपनाया जा सके। सुबह खाली पेट किसमिस पानी पीना ऐसा ही एक घरेलू नुस्खा माना जाता है, जो शरीर को अंदर से साफ करने और हार्ट व लिवर की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।