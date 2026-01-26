26 जनवरी 2026,

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Kismis Pani Ke Fayde: दिल और लिवर को हेल्दी रखने का देसी नुस्खा, सुबह खाली पेट किसमिस पानी

Kismis Pani Ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हेल्दी रहने के लिए आसान और घरेलू उपाय ढूंढते हैं। ऐसा ही एक असरदार देसी नुस्खा है किशमिश का पानी। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद मिलती है और कई गंभीर समस्याओं से बचाव हो सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 26, 2026

Raisin water benefits|फोटो सोर्स – Freepik

Kismis Pani Ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल और लिवर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। गलत खानपान, तनाव और अनियमित दिनचर्या इन अंगों पर सीधा असर डालती है। ऐसे में लोग अब आसान और देसी उपायों की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा की लाइफ में अपनाया जा सके। सुबह खाली पेट किसमिस पानी पीना ऐसा ही एक घरेलू नुस्खा माना जाता है, जो शरीर को अंदर से साफ करने और हार्ट व लिवर की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।

पाचन में करे सुधार (Raisin Water For Digestion)

किशमिश में मौजूद नेचुरल शुगर शरीर को सुबह-सुबह तुरंत एनर्जी देती है। जब इसे रातभर भिगोकर सुबह पिया जाता है, तो यह पाचन तंत्र को धीरे-धीरे एक्टिव करता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या पेट भारी रहने की शिकायत रहती है, उनके लिए किशमिश का पानी राहत देने वाला साबित हो सकता है।

लिवर की गंदगी निकाले (Raisin Water For Healthy Liver)

किशमिश पानी लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं और शरीर से जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और लिवर से जुड़ी परेशानियों का खतरा कम हो सकता है।

हार्ट को हेल्दी रखने में मदद (Raisin Water For Heart)

दिल की सेहत के लिए किशमिश का पानी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। यह खून को साफ करने का काम करता है, जिससे हार्ट पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही, इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करने में भी सहायक हो सकता है।

हड्डियों को बनाए मजबूत (Raisin Water For Bones)

किशमिश में कैल्शियम और बोरॉन जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। इसका नियमित सेवन हड्डियों को कमजोर होने से बचाने में मदद कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। इसके अलावा किशमिश पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और बार-बार भूख लगने की समस्या कम होती है।

किडनी को रखे हेल्दी (Raisin Water For Kidney)

सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पीने से किडनी की सफाई में भी मदद मिलती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर से फालतू पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, जिससे किडनी पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। यह यूरिन से जुड़ी समस्याओं को कम करने और किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में उपयोगी माना जाता है।

किशमिश पानी पीने का सही तरीका (How To Drink Raisin Water)

रात में 8 से 10 किशमिश को अच्छी तरह धोकर एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट सबसे पहले उस पानी को पी लें और चाहें तो किशमिश को चबाकर खा सकते हैं। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी खाने से बचें, ताकि शरीर इसके पोषक तत्वों को अच्छे से मिल सके।

26 Jan 2026 03:17 pm

