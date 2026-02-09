Teddy Day Gifts 2026: इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं ये कस्टमाइज्ड टेडी, आपने ट्राई किए क्या?

अगर आपका पार्टनर फूलों और टेडी का शौकीन है, तो यह तोहफा बहुत अच्छा है। यह कोई साधारण टेडी नहीं है, बल्कि 50 लाल और 40 सफेद क्राइसेंथेमम (Chrysanthemum) फूलों से बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया जाता है। इसे रिबन से सजाया जाता है।

फूलों के बारे में खास बात: क्राइसेंथेमम के फूल अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इन्हें वफादारी, खुशी और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। यानी यह गिफ्ट आपके पार्टनर को यह बताता है कि आपका साथ भी इन फूलों की तरह ही सच्चा और लंबा चलने वाला है। इस टेडी को ग्रीन ओएसिस फोम पर तैयार किया जाता है, जो पानी को सोख कर रखता है। इससे आपके फूल लंबे समय तक ताजे और खिले रहते हैं।