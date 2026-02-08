Sunflower Oil Benefits: सूरजमुखी तेल के साथ ये चीज मिलाएं, झड़ते बालों से मिल सकता है आराम

Sunflower Oil Benefits: बालों का झड़ना आज एक आम समस्या बन चुका है, जिसकी वजह तनाव, गलत खानपान और केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में सूरजमुखी का तेल एक नेचुरल विकल्प माना जाता है, जो बालों को पोषण देने में मदद करता है। अगर इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्कैल्प को मजबूती देता है और झड़ते बालों की समस्या में राहत दिला सकता है।