लाइफस्टाइल

Sunflower Oil Benefits: सूरजमुखी तेल के साथ ये चीज मिलाएं, झड़ते बालों से मिल सकता है आराम

Sunflower Oil Benefits: आजकल बाल झड़ना, रूखापन और कमजोर जड़ें एक आम समस्या बन चुकी हैं। बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, गलत खान-पान और केमिकल प्रोडक्ट्स बालों की सेहत बिगाड़ देते हैं। ऐसे में अगर आप बिना साइड इफेक्ट के घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं, तो सूरजमुखी तेल फायदेमंद साबित हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Feb 08, 2026

Natural hair shine remedy

Sunflower Oil Benefits: बालों का झड़ना आज एक आम समस्या बन चुका है, जिसकी वजह तनाव, गलत खानपान और केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में सूरजमुखी का तेल एक नेचुरल विकल्प माना जाता है, जो बालों को पोषण देने में मदद करता है। अगर इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्कैल्प को मजबूती देता है और झड़ते बालों की समस्या में राहत दिला सकता है।

क्यों फायदेमंद है यह मिश्रण?( Sunflower oil and coconut oil mix benefits)

सूरजमुखी तेल विटामिन E, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। वहीं नारियल तेल बालों में गहराई तक जाकर नमी बनाए रखता है और टूट-फूट को कम करता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, तो यह बालों को अंदर से मजबूती देने का काम करता है।

झड़ते बालों में कैसे करता है मदद?

यह तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। नियमित इस्तेमाल से बालों का झड़ना धीरे-धीरे कम हो सकता है और बाल मुलायम, घने और चमकदार दिखने लगते हैं।

अतिरिक्त फायदे

  • ड्राई और फ्रिजी बालों में नमी लाता है।
  • दोमुंहे बालों की समस्या कम करता है।
  • डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मददगार है।
  • बालों को नेचुरल शाइन देता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

  • 2 चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच सूरजमुखी तेल लें।
  • हल्का गुनगुना करके स्कैल्प पर उंगलियों से मसाज करें।
  • 5–10 मिनट तक अच्छे से मसाज करें।
  • 30 मिनट से 1 घंटे तक तेल लगा रहने दें।
  • माइल्ड शैम्पू से धो लें।

