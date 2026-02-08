Sunflower Oil Benefits: सूरजमुखी तेल के साथ ये चीज मिलाएं, झड़ते बालों से मिल सकता है आराम

Natural hair shine remedy|फोटो सोर्स - Freepik
Sunflower Oil Benefits: बालों का झड़ना आज एक आम समस्या बन चुका है, जिसकी वजह तनाव, गलत खानपान और केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में सूरजमुखी का तेल एक नेचुरल विकल्प माना जाता है, जो बालों को पोषण देने में मदद करता है। अगर इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्कैल्प को मजबूती देता है और झड़ते बालों की समस्या में राहत दिला सकता है।
सूरजमुखी तेल विटामिन E, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। वहीं नारियल तेल बालों में गहराई तक जाकर नमी बनाए रखता है और टूट-फूट को कम करता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, तो यह बालों को अंदर से मजबूती देने का काम करता है।
यह तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। नियमित इस्तेमाल से बालों का झड़ना धीरे-धीरे कम हो सकता है और बाल मुलायम, घने और चमकदार दिखने लगते हैं।
