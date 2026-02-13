MahaShivratri Look Ideas 2026: क्या आप भी शिवरात्रि पर वही पुराना स्टाइल पहनती हैं? इस साल बदलें अपना फैशन सेंस, देखें लेटेस्ट ट्रेंड्स

सुबह मंदिर जाने का प्लान कर रही हैं, तो एलिगेंट कॉटन कुर्ता सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये कंफर्ट होने के साथ आपको एक सोबर लुक देता हैं। इसके लिए आप ऑफ-व्हाइट और ग्रीन कॉटन सूट चुन सकती हैं। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और हरा रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह कॉम्बिनेशन मंदिर की भीड़ में भी आपको फ्रेश रखेगा। यदि आपको रंगों से प्यार है, तो पीले रंग का फ्लोरल प्रिंट कुर्ता भी एक शानदार विकल्प है। पीला रंग शुभ माना जाता है और सुबह की धूप में यह बेहद खिला-खिला लगता है।