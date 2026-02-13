Mahashivratri 2026: शनि की टेढ़ी नजर से पस्त इन 5 राशियों के लिए शिव बनेंगे ढाल

Mahashivratri 2026 : क्या आपकी तरक्की रुक गई है या बिना वजह मानसिक तनाव घेरे रहता है? ज्योतिष शास्त्र की मानें तो इसका एक बड़ा कारण शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या हो सकता है। लेकिन घबराइए मत साल 2026 की 15 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए महादेव की भक्ति से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है।