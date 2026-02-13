Pradeep Mishra Ke Upay: करियर या शादी में रुकावट? महाशिवरात्रि पर करें ये शिव उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- बदल जाएगी किस्मत

Pradeep Mishra Ke Upay, Maha Shivratri 2026: साल 2026 की महाशिवरात्रि को बेहद खास संयोगों के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे शिव भक्तों के लिए वरदान समान माना जा रहा है। मान्यता है कि इस पावन रात में की गई सच्ची भक्ति और नियमपूर्वक साधना व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी दूर कर सकती है। यह वही दिव्य अवसर है जब भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन का उत्सव मनाया जाता है और शिव कृपा पाने का मार्ग खुलता है।अगर करियर में रुकावटें आ रही हों, नौकरी में स्थिरता न मिल रही हो या विवाह में देरी हो रही हो, तो महाशिवरात्रि की रात की गई शिव आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से किए गए उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं और भोलेनाथ स्वयं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।