Somnath Story: क्यों घटता-बढ़ता है चांद? सोमनाथ की इस रहस्यमयी कथा में छिपा है राज

Somnath Story : हम बचपन से आसमान में चांद को कभी पूरा गोल तो कभी आधा देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरती का प्रतीक माना जाने वाला यह चंद्रमा क्षय रोग (TB) का शिकार क्यों हुआ? इसके पीछे छिपी है बदले, श्राप और महादेव की असीम कृपा की एक ऐसी कहानी, जो आज भी गुजरात के समुद्र तट पर सोमनाथ के रूप में खड़ी है।