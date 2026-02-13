Weekly Tarot Horoscope: 15-21 फरवरी राशिफल…मेष, वृष, मिथुन समेत कन्या तक जानें किसे मिलेगा प्रमोशन और किसे रहना होगा सावधान

Weekly Tarot Rashifal 15 To 21 February 2026: 15 से 21 फरवरी 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और अहम फैसलों का समय लेकर आ रहा है। जहां कुछ जातकों को करियर में प्रमोशन और आर्थिक मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। रिश्तों, नौकरी और धन से जुड़े मामलों में इस हफ्ते संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा।टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें कि आने वाला सप्ताह ग्रहों की चाल और कार्ड्स के संकेतों के अनुसार मेष से लेकर कन्या सहित सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रखनी होगी अतिरिक्त सावधानी।