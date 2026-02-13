13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Tarot Horoscope: 15-21 फरवरी राशिफल…मेष, वृष, मिथुन समेत कन्या तक जानें किसे मिलेगा प्रमोशन और किसे रहना होगा सावधान

Weekly Tarot Horoscope 15 To 21 February 2026: फरवरी का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, आत्ममंथन और बदलाव के संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स के अनुसार कुछ जातकों को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 13, 2026

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Horoscope: 15 से 21 फरवरी 2026 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Tarot Rashifal 15 To 21 February 2026: 15 से 21 फरवरी 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और अहम फैसलों का समय लेकर आ रहा है। जहां कुछ जातकों को करियर में प्रमोशन और आर्थिक मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। रिश्तों, नौकरी और धन से जुड़े मामलों में इस हफ्ते संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा।टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें कि आने वाला सप्ताह ग्रहों की चाल और कार्ड्स के संकेतों के अनुसार मेष से लेकर कन्या सहित सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रखनी होगी अतिरिक्त सावधानी।

मेष (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में बड़ी उपलब्धि का मार्ग खोलेंगे।परिवार और करीबी लोगों के साथ संवाद बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। यह समय आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। हर अवसर का समझदारी से लाभ उठाएं।

वृषभ (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ी मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। कुछ कार्यों में देरी या बाधा आने से मन खिन्न रह सकता है। हालांकि परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।घर में किसी अतिथि का आगमन खुशी लेकर आ सकता है। बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धैर्य और संयम से काम लें, जल्दबाजी से बचें।

मिथुन (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन का रहेगा। कुछ लोगों की आलोचना या विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मित्रों का सहयोग मनोबल को मजबूत करेगा।

कर्क (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक प्रगति से आत्मविश्वास बढ़ेगा।पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में निकटता बढ़ेगी। जो लोग नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

सिंह (Leo Weekly Tarot Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। पदोन्नति या विशेष उपलब्धि के योग बन सकते हैं। हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी है।महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। आपकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता आपको चुनौतियों से बाहर निकालने में मदद करेगी।

कन्या (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है। अनावश्यक खर्चों और फालतू यात्राओं से बचना बेहतर रहेगा।करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता के योग बनेंगे।

ये भी पढ़ें

Panchang: 14 फरवरी 2026 पंचांग: किस समय करें शुभ काम, जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Panchang 14 February

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tarot card rashifal

weekly horoscope

Published on:

13 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Horoscope: 15-21 फरवरी राशिफल…मेष, वृष, मिथुन समेत कन्या तक जानें किसे मिलेगा प्रमोशन और किसे रहना होगा सावधान

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope 15-21 February 2026 : साप्ताहिक राशिफल 15-21 फरवरी 2026: सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मेष से कन्या तक जानें करियर, धन और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope 15-21 February 2026
राशिफल

Mahashivratri 2026: शनि की टेढ़ी नजर से पस्त इन 5 राशियों के लिए शिव बनेंगे ढाल

Mahashivratri 2026
धर्म/ज्योतिष

Kal Ka Rashifal: टैरो राशिफल 14 फरवरी…मिथुन-कन्या-तुला के लिए बढ़ सकती हैं चुनौतियां, बाकी राशियों के लिए क्या है खास संकेत

Aaj Ka Tarot Rashifal, Tarot Rashifal, Tarot rashifal 14 february,
राशिफल

Rashifal 13 February: 13 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल, कौन सी राशि को मिलेगा लाभ, कौन रहे सावधान

Aaj Ka Rashifal 13 February
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 13 फरवरी 2026: विजया एकादशी पर मेष-कुंभ को धन-लाभ, बाकी रहें सावधान

Aaj Ka Tarot Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.