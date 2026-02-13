Saptahik Tarot Rashifal: 15-21 फरवरी इस हफ्ते किन राशियों की चमकेगी किस्मत, किसे मिलेगा बड़ा मौका और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां?

Saptahik Tarot Rashifal 15 to 21 February 2026: 15 से 21 फरवरी का सप्ताह कई राशियों के लिए बदलाव, अवसर और परीक्षा तीनों का संगम साबित हो सकता है। किसी के लिए करियर में नई जिम्मेदारी या बड़ा मौका सामने आ सकता है, तो किसी को आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। वहीं रिश्तों के मामले में भी कुछ जातकों को सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ेगा।टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें कि कार्ड्स के संकेत आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की राशि के लिए तरक्की का द्वार खोलेगा या चुनौतियों की परीक्षा लेगा पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल।