Kal Ka Rashifal: टैरो राशिफल 14 फरवरी…मिथुन-कन्या-तुला के लिए बढ़ सकती हैं चुनौतियां, बाकी राशियों के लिए क्या है खास संकेत

Kal Ka Tarot Rashifal: 14 फरवरी का दिन भावनाओं, संबंधों और आत्ममंथन से जुड़ा रह सकता है। कुछ राशियों के लिए यह दिन धैर्य की परीक्षा लेगा, तो कुछ को अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज के टैरो संकेत क्या कहते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 13, 2026

Tarot horoscope 14 February 2026

Kal Ka Tarot Rashifal, 14 February 2026: 14 फरवरी का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार मिथुन, कन्या और तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र, रिश्तों या आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा।वहीं बाकी राशियों के लिए दिन सकारात्मक बदलाव, नई शुरुआत और शुभ समाचार के योग भी बना सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए, आपकी राशि के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स और किन उपायों से आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज दिल के मामलों में थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ दूरी या संवाद की कमी खल सकती है। बेहतर होगा कि किसी भी बात को तूल न दें और समय को अपना काम करने दें। आत्मविश्वास में हल्की गिरावट रहेगी, लेकिन शाम तक मन हल्का हो सकता है।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार और करीबी लोगों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आ सकती है। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। ऑफिस में भी सहयोग की कमी महसूस होगी। आज शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है। कामकाज में अड़चनें आएंगी और निर्णय लेने में असमंजस बना रहेगा। शॉर्टकट अपनाने से बचें। धैर्य और अनुशासन से ही स्थिति संभलेगी। देर से ही सही, लेकिन प्रयास रंग लाएंगे।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा, जिससे थोड़ी चिंता रह सकती है। परिवार के किसी आयोजन में भी व्यवधान संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और भावनाओं में बहकर फैसले न लें।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज अचानक लाभ या कोई सुखद समाचार मिल सकता है। जोखिम लेने की सोच सकते हैं, लेकिन योजना बनाकर ही आगे बढ़ें। हालांकि लक्ष्य के प्रति गंभीरता थोड़ी कम रह सकती है। खुद को फोकस्ड रखने की जरूरत है।

कन्या टैरो राशिफल(Virgo Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मनपसंद चीजों पर खर्च करने का अवसर मिलेगा और इससे संतोष भी होगा। हालांकि दिन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से विचलित करें। बाहरी संपर्कों से लाभ की संभावना है। निर्णय लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

तुला टैरो राशिफल(Libra Tarot Rashifal)

आज अपने मुद्दों पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा। कार्यस्थल और घर दोनों जगह हल्की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों की समस्याओं में उलझने के बजाय खुद की प्राथमिकताएं तय करें। संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है।

वृश्चिक टैरो राशिफल(Scorpio Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कार्यस्थल पर कुछ उलझनें रहेंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दोपहर बाद हालात आपके पक्ष में आते दिखेंगे। धैर्य और संयम से काम लें। आपकी मेहनत अंततः सराही जाएगी।

धनु टैरो राशिफल(Sagittarius Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार में मतभेद उभर सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी थोड़ा दबाव बना सकता है। खर्च बढ़ने से मानसिक तनाव महसूस होगा। सलाह है कि अनावश्यक बहस से बचें और बजट पर ध्यान दें।

मकर टैरो राशिफल(Capricorn Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, जीवनसाथी के साथ किसी बात पर असहमति हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आध्यात्मिक गतिविधियों या धार्मिक कार्यों में मन लगाने से मानसिक शांति मिलेगी। संयम आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा।

कुंभ टैरो राशिफल(Aquarius Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि छोटी-सी लापरवाही घर का माहौल बिगाड़ सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने की जरूरत है। सकारात्मक संवाद से तनाव कम होगा।

मीन टैरो राशिफल(Pisces Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। थकान या शरीर में दर्द परेशान कर सकता है। स्थान परिवर्तन या यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। खर्चों के साथ मानसिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं, इसलिए खुद को आराम देना न भूलें।

