Maha Shivratri 2026: जानिए अपनी राशि के अनुसार शिव पूजा का सही तरीका

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर राशि के हिसाब से पूजा करें और दूर करें जीवन की बाधाएं (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Worship Lord Shiva According to Your Zodiac : महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा से जीवन में सुख-शांति, सफलता और ग्रहदोष निवारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि और रूलिंग ग्रह के आधार पर पूजा विधि बदलती है। मेष राशि वालों के लिए लाल चंदन, वृषभ के लिए शहद दूध से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों की सटीक पूजा विधि जानें। सही प्रसाद चढ़ाकर शिव कृपा पाएं और नई ऊर्जा महसूस करें!
इस राशि के लोगों को भगवान शिव की पूजा लाल गुड़हल के फूल और लाल चंदन के लेप के साथ पंचामृत चढ़ाकर करनी चाहिए। इससे आपकी अंदर की ताकत और हिम्मत बढ़ेगी।
रूलिंगग्रह: मंगल
इन लोगों को भगवान शिव की पूजा मीठा दूध और शहद चढ़ाकर करनी चाहिए। इससे आपकी सुंदरता और करिश्मा बढ़ेगा।
रूलिंगग्रह: शुक्र
इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर भांग, धतूरा और बेर चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए।
रूलिंगग्रह: बुध
इस राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान शिव की पूजा करें शिवलिंग पर दूध, दही, अक्षत (बिना टूटे चावल), सफेद फूल और मिठाई जैसी सभी सफेद चीजें चढ़ाकर आशीर्वाद लें।
रूलिंगग्रह: चंद्रमा
इस राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान शिव को सूरजमुखी, रुद्राक्ष की माला और कपड़े चढ़ाएं। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़िंदगी में शांति आएगी।
रूलिंगग्रह: सूर्य
इन लोगों को सलाह दी जाती है कि वे शिवलिंग की पूजा हरे फल, कपड़े और पंचामृत चढ़ाकर करें। इससे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आएगी।
रूलिंग ग्रह: बुध
इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर गन्ने का रस और इत्र के साथ दूसरी पवित्र चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे या आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा।
रूलिंग ग्रह: शुक्र
इस राशि के लोगों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए धतूरा, लाल गुलाब के फूल, तिल का तेल और बेल पत्र के पत्ते चढ़ाने की सलाह दी जाती है।
रूलिंग ग्रह: मंगल
जिन लोगों पर बृहस्पति का राज है, उन्हें भगवान शिव को केसर वाला दूध, पीले फूल और खीर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इससे उनका गुड लक बढ़ेगा।
रूलिंगग्रह: बृहस्पति
इन लोगों पर शनि ग्रह का राज है और इन्हें भगवान शिव को खुश करने के लिए काले तिल, काली उड़द, ऑर्किड के फूल और चंदन का लेप चढ़ाना चाहिए।
रूलिंगग्रह: शनि
कुंभ राशि वालों पर शनि का राज है, इसलिए उन्हें शिवलिंग पर सरसों का तेल, सफेद फूल, शहद और दूसरी पवित्र चीजें चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इससे आपकी अंदर की ताकत बढ़ेगी और नेगेटिविटी दूर होगी। मीन राशि
रूलिंगग्रह: शनि
मीन राशि वालों पर बृहस्पति ग्रह का शासन होता है और उन्हें गन्ने का रस, पीली चना दाल, पीली मिठाई और केसर के साथ पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इससे उन्हें एक अच्छा पार्टनर ढूंढने और रिश्ते बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
रूलिंगग्रह: बृहस्पति
