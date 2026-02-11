Maha Shivratri 2026: जानिए अपनी राशि के अनुसार शिव पूजा का सही तरीका

Worship Lord Shiva According to Your Zodiac : महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा से जीवन में सुख-शांति, सफलता और ग्रहदोष निवारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि और रूलिंग ग्रह के आधार पर पूजा विधि बदलती है। मेष राशि वालों के लिए लाल चंदन, वृषभ के लिए शहद दूध से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों की सटीक पूजा विधि जानें। सही प्रसाद चढ़ाकर शिव कृपा पाएं और नई ऊर्जा महसूस करें!