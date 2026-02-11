11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Maha Shivratri 2026: जानिए अपनी राशि के अनुसार शिव पूजा का सही तरीका

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि 2026 (15 फरवरी) पर अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा कैसे करें? मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए विशेष फूल, प्रसाद और विधि।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 11, 2026

Maha Shivratri 2026

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर राशि के हिसाब से पूजा करें और दूर करें जीवन की बाधाएं (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Worship Lord Shiva According to Your Zodiac : महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा से जीवन में सुख-शांति, सफलता और ग्रहदोष निवारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि और रूलिंग ग्रह के आधार पर पूजा विधि बदलती है। मेष राशि वालों के लिए लाल चंदन, वृषभ के लिए शहद दूध से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों की सटीक पूजा विधि जानें। सही प्रसाद चढ़ाकर शिव कृपा पाएं और नई ऊर्जा महसूस करें!

राशि के अनुसार करें भगवान शिव की पूजा | Worship Lord Shiva According to Your Zodiac

मेष राशि

इस राशि के लोगों को भगवान शिव की पूजा लाल गुड़हल के फूल और लाल चंदन के लेप के साथ पंचामृत चढ़ाकर करनी चाहिए। इससे आपकी अंदर की ताकत और हिम्मत बढ़ेगी।
रूलिंगग्रह: मंगल

वृषभ राशि

इन लोगों को भगवान शिव की पूजा मीठा दूध और शहद चढ़ाकर करनी चाहिए। इससे आपकी सुंदरता और करिश्मा बढ़ेगा।
रूलिंगग्रह: शुक्र

मिथुन राशि

इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर भांग, धतूरा और बेर चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए।
रूलिंगग्रह: बुध

कर्क राशि

इस राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान शिव की पूजा करें शिवलिंग पर दूध, दही, अक्षत (बिना टूटे चावल), सफेद फूल और मिठाई जैसी सभी सफेद चीजें चढ़ाकर आशीर्वाद लें।
रूलिंगग्रह: चंद्रमा

सिंह राशि

इस राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान शिव को सूरजमुखी, रुद्राक्ष की माला और कपड़े चढ़ाएं। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़िंदगी में शांति आएगी।
रूलिंगग्रह: सूर्य

कन्या राशि

इन लोगों को सलाह दी जाती है कि वे शिवलिंग की पूजा हरे फल, कपड़े और पंचामृत चढ़ाकर करें। इससे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आएगी।
रूलिंग ग्रह: बुध

तुला राशि

इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर गन्ने का रस और इत्र के साथ दूसरी पवित्र चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे या आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा।
रूलिंग ग्रह: शुक्र

वृश्चिक राशि

इस राशि के लोगों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए धतूरा, लाल गुलाब के फूल, तिल का तेल और बेल पत्र के पत्ते चढ़ाने की सलाह दी जाती है।
रूलिंग ग्रह: मंगल

धनु राशि

जिन लोगों पर बृहस्पति का राज है, उन्हें भगवान शिव को केसर वाला दूध, पीले फूल और खीर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इससे उनका गुड लक बढ़ेगा।
रूलिंगग्रह: बृहस्पति

मकर राशि

इन लोगों पर शनि ग्रह का राज है और इन्हें भगवान शिव को खुश करने के लिए काले तिल, काली उड़द, ऑर्किड के फूल और चंदन का लेप चढ़ाना चाहिए।
रूलिंगग्रह: शनि

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों पर शनि का राज है, इसलिए उन्हें शिवलिंग पर सरसों का तेल, सफेद फूल, शहद और दूसरी पवित्र चीजें चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इससे आपकी अंदर की ताकत बढ़ेगी और नेगेटिविटी दूर होगी। मीन राशि
रूलिंगग्रह: शनि

मीन राशि

मीन राशि वालों पर बृहस्पति ग्रह का शासन होता है और उन्हें गन्ने का रस, पीली चना दाल, पीली मिठाई और केसर के साथ पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इससे उन्हें एक अच्छा पार्टनर ढूंढने और रिश्ते बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
रूलिंगग्रह: बृहस्पति

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 04:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Maha Shivratri 2026: जानिए अपनी राशि के अनुसार शिव पूजा का सही तरीका

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Lal Kitab Ke Upay : लाल किताब के ये 4 आसान उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत, बढ़ेगा पैसा और सुख-शांति

Lal Kitab Ke Upay
धर्म/ज्योतिष

Shiv Tandav Stotram: महाशिवरात्रि पर करें रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का जाप, जानें चमत्कारी लाभ

महाशिवरात्रि 2026, Shiv Tandav Stotram
धर्म और अध्यात्म

Ekadashi 2026 Daan: विजया एकादशी के दिन दान करना क्यों माना जाता है शुभ? जानें किन-किन चीजों का दान करना होता है फलदायी

vijaya ekadashi 2026 , vijaya ekadashi 2026,
धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri
धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri 2026: इस शिवरात्रि करें राशि आधारित पूजा, एक सही अर्पण दिला सकता है मनचाहा फल

Rashifal Based Puja, Shivratri Astrology Remedies,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.