Mahashivratri 2026: इस शिवरात्रि करें राशि आधारित पूजा, एक सही अर्पण दिला सकता है मनचाहा फल

Mahashivratri 2026 Puja Vidhi: 15 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पावन मिलन का प्रतीक है, जब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव शंकर की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर विधि-विधान से की गई पूजा और सही अर्पण जीवन में सुख, शांति और मनचाहे फल की प्राप्ति कराता है। इस बार महाशिवरात्रि पर राशि आधारित पूजा का विशेष महत्व बताया जा रहा है जानिए आपकी राशि के अनुसार क्या अर्पित करना रहेगा शुभ।