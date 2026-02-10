Mahashivratri 2026: 300 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, भोलेनाथ खोल सकते हैं किस्मत का खजाना, जानें कौन-सी राशियां हैं भाग्यशाली

Mahashivratri 2026 Durlabh Sanyog:महाशिवरात्रि 2026 को लेकर इस बार धार्मिक और ज्योतिषीय जगत में खास चर्चा है। कहा जा रहा है कि करीब 300 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भोलेनाथ की विशेष कृपा का संकेत माना जा रहा है। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग होता है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और साधना का फल कई गुना अधिक बताया गया है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य कुछ राशियों को इस महाशिवरात्रि पर खास तौर पर भाग्यशाली मान रहे हैं, जिनके लिए किस्मत के नए दरवाजे खुल सकते हैं।