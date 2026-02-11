Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर 2026: शनि के घर में मंगल-राहु की युति! सिंह-कुंभ-मीन राशि वाले ये 3 गलतियां बिल्कुल न करें

Mangal Rahu Yuti 2026: ज्योतिष की दुनिया में 23 फरवरी 2026 की सुबह एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है, जो कई लोगों की रातों की नींद उड़ा सकती है। ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि की घर यानी कुंभ राशि में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन यह कोई साधारण गोचर नहीं है। कुंभ राशि इस वक्त एक ब्रह्मांडीय ट्रैफिक जैम जैसी बनी हुई है, जहां राहु और सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह पहले से ही मौजूद हैं।