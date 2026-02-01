जहां दो नदियों के संगम पर बसती है आस्था, इतिहास और भक्ति की अनोखी धारा

संगम पर बसा शिवधाम

बागलकोट जिले के कुडलसंगम स्थित ऐतिहासिक और पवित्र संगमेश्वर मंदिर, जो दो पवित्र नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा केंद्र माना जाता है। संगमेश्वर मंदिर कृष्णा और मलप्रभा नदियों के संगम पर स्थित है। नदी संगम को भारतीय परंपरा में विशेष पवित्र माना जाता है, और इसी कारण यह स्थल सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां भगवान शिव संगमेश्वर रूप में विराजमान हैं और लिंगायत समुदाय के लिए यह अत्यंत पावन तीर्थस्थल माना जाता है।