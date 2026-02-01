विजयपुर में जेडीएस का जनता समावेश 27 फरवरी को, पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी

किसान और राज्य के मुद्दों को केंद्र में रखकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

जेडीएस ने आगामी पंचायत चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से विजयपुर में 27 फरवरी को जनता समावेश आयोजित करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम पार्टी की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह का हिस्सा होगा। जेडीएस के जिला अध्यक्ष शंकर मदलगि ने बताया कि पार्टी के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा द्वारा स्थापित संगठन ने 25 वर्षों का सफर पूरा किया है और इसी अवसर पर यह बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य फोकस कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र रहेगा और इसके बाद राज्यभर में जिला स्तर पर भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार हाल ही में हासन में हुए सम्मेलन में लगभग ढाई लाख कार्यकर्ता जुटे थे, जबकि विजयपुर में करीब डेढ़ लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सम्मेलन को पंचायत, तालुक और जिला पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मदलगि ने कहा कि जेडीएस राज्य के मुद्दों और किसानों की समस्याओं को लगातार उठाती रही है, इसलिए पार्टी का जनाधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवारों को संतोषजनक समर्थन मिला।