एच. टी. शेखर बने दावणगेरे जिले के नए पुलिस अधीक्षक

राज्य सरकार ने दावणगेरे जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति करते हुए एच. टी. शेखर को जिले का नया एसपी नियुक्त किया है। इसके साथ ही वर्तमान एसपी उमा प्रशांत का तबादला कर दिया गया है, हालांकि उन्हें अभी नई पदस्थापना नहीं दी गई है। नवनियुक्त एसपी एच. टी. शेखर इससे पहले बेंगलूरु के इंटेलिजेंस डिवीजन में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव और कानून व्यवस्था संभालने में उनकी दक्षता को देखते हुए उन्हें दावणगेरे जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बागलकोट जिले के मूल निवासी शेखर एच टी ने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने विभिन्न जिलों और पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।