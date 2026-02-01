एच. टी. शेखर बने दावणगेरे जिले के नए पुलिस अधीक्षक

एच. टी. शेखर
बेंगलूरु इंटेलिजेंस विंग में सेवाएं दे चुके
राज्य सरकार ने दावणगेरे जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति करते हुए एच. टी. शेखर को जिले का नया एसपी नियुक्त किया है। इसके साथ ही वर्तमान एसपी उमा प्रशांत का तबादला कर दिया गया है, हालांकि उन्हें अभी नई पदस्थापना नहीं दी गई है। नवनियुक्त एसपी एच. टी. शेखर इससे पहले बेंगलूरु के इंटेलिजेंस डिवीजन में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव और कानून व्यवस्था संभालने में उनकी दक्षता को देखते हुए उन्हें दावणगेरे जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बागलकोट जिले के मूल निवासी शेखर एच टी ने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने विभिन्न जिलों और पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।
लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर विशेष ध्यान
उन्होंने पहले तिर्थहल्ली और हिरियूर उपखंडों में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। इसके अलावा शिवमोग्गा जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मैसूरु पुलिस आयुक्तालय में डीसीपी तथा बेंगलूरु सेंट्रल डिवीजन में भी डीसीपी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नए एसपी के कार्यभार संभालने के बाद जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस विभाग को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग