इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की लोगों को सलाह

युवाओं और अभिभावकों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

इंटरनेट का उपयोग आज लगभग हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को इंटरनेट का उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यह बात शिवमोग्गा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ए. जी. करिअप्पा ने कही। वे जिला प्रशासन और जिला पंचायत द्वारा आयोजित सेफर इंटरनेट डे कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं, शिक्षा और संचार सहित लगभग सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। एएसपी ने बताया कि साइबर अपराधी फिशिंग, फर्जी कस्टमर केयर कॉल, निवेश के नाम पर ठगी और डिजिटल गिरफ्तारी जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों से करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। उन्होंने लोगों को अपनी निजी जानकारी, ओटीपी और पिन नंबर किसी से साझा नहीं करने और नियमित रूप से पासवर्ड बदलते रहने की सलाह दी।