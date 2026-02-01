हुब्बल्ली-धारवाड़ के 46 वार्डों में अब तीन दिन में एक बार मिलेगी पानी की आपूर्ति

जल आपूर्ति में देरी और दूषित पानी को लेकर पार्षदों ने एलएंडटी अधिकारियों को घेरा। कई बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने या बिजली आपूर्ति बाधित होने से भी पानी की सप्लाई और देर से पहुंचती है। निगम की विशेष सामान्य सभा बैठक में जल आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पिछले दिनों राजस्थान पत्रिका ने भी इस मुद्दे को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि मलप्रभा जलाशय से अतिरिक्त 43 एमएलडी पानी लाने की परियोजना अंतिम चरण में है, जिसके पूरा होते ही सप्लाई व्यवस्था बेहतर होगी। हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डों में जल संकट से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मार्च अंत तक इन वार्डों में तीन दिन में एक बार नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के अनुसार शहर के लगभग 1.85 लाख पेयजल कनेक्शनों में से अभी भी 55 प्रतिशत से अधिक घरों में पांच से सात दिन के अंतराल से पानी मिल रहा है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।