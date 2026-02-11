Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Live
Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी 11 बजे से राजस्थान का बजट पेश करेंगी। बजट में युवाओं, महिलाओं के साथ शहरों और गांवों के लिए नई स्कीम्स और विकास की अनेक घोषणाएं होने की उम्मीद है। वहीं, बजट में युवाओं के लिए करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं।
2026-02-11 09:19:33 am
2026-02-11 08:20:51 am
डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दिया कुमारी सदन में सुबह 11 बजे राजस्थान सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट के बैग का रंग भी बदल गया है। वित्तमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व में भूरे रंग के बैग से बजट घोषणाएं की थी। वहीं इस बार बजट के बैग का रंग भगवा नजर आएगा।
