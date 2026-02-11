Rajasthan Budget 2026: लैपटॉप-टेबलेट, AI लैब समेत युवाओं के लिए हुई ये 10 बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण पर 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता भी मिलेगी। योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा गया है। इस वित्त वर्ष में 30 हजार युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है, जबकि चरणबद्ध तरीके से एक लाख से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा।