Rajasthan Budget 2026 : लॉजिस्टिक हब से मिलेगी उद्योगों को रफ्तार, व्यापारिक संगठनों ने कहा: तीसरे फुल बजट में बुनियादी ढांचे और पर्यटन पर फोकस

फोर्टी वूमेन विंग की अध्यक्ष नीलम मित्तल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि न्यू इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान महिला उद्यमियों के लिए बड़ा कदम है। इंडस्ट्रियल पार्क में महिलाओं को संरक्षण और सुविधाएं देने की मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है। जैसलमेर में पर्यटन हब और पर्यटन क्षेत्र में 10 प्रतिशत निवेश का प्रावधान भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर पारूल भार्गव ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं और रोजगार योजनाओं पर फोकस से महिलाएं अब रोजगार लेने वाली नहीं, बल्कि देने वाली बनेंगी।