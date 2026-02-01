जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सब्जी विक्रेता को उड़ाया, गाड़ी में बैठी दंपती ने कई बार रोका, लेकिन नहीं माना ड्राइवर

जयपुर। गोपालपुरा स्थित अयप्पा मंदिर के पास राम मंदिर रोड पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार टैक्सी कार ने ई-रिक्शा के पास बैठे एक सब्जी विक्रेता को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही ई-रिक्शा घिसटता हुआ कुछ दूरी तक आगे चला गया। इस दुर्घटना में सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। इत्तेफाक से उसी समय उधर से गुजर रही बजाज नगर थानाप्रभारी पूनम चौधरी ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को जयपुरिया अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल में उसके शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है।